КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам
Продам 1-ю
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Залечили до смерти 16-летнюю пациентку в больнице Новосибирска

Избили заключенных после поражения сборной России на ЧМ в колонии Забайкалья

Заплатят 1,5 млн рублей за ремонт канализации жители проблемной новостройки в Бердске

Штаб Трампа судится с бывшей сотрудницей Белого дома из-за разглашения тайны

Самооговор? Признал вину частично в махинациях с землей экс-начальник отдела МВД Бердска Проценко

Доллар и евро дорожают относительно рубля

Высадили две ивы и 55 кустарников пенсионерки во дворе многоэтажки в Бердске

300 священников в США обвинили в педофилии

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Незаконно торговали алкоголем на острове Хреновом близ побережья Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Избили заключенных после поражения сборной России на ЧМ в колонии Забайкалья

Так расстроились сотрудники читинской ИК-5 проигрышем команды, что напали на осужденных с электрошокерами, били спецсредствами, руками и ногами. СК возбудил уголовное дело.

15.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Избили заключенных после поражения сборной России на ЧМ в колонии Забайкалья

Мужчине грозит от 8 лет тюрьмы

По данным следствия, 8 июля несколько расстроенных сотрудников ИК-5 в Чите избили двоих заключенных.
Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения двух заключенных в исправительной колонии №5 (ИК-5).

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия к осужденным Александру Нохрину и Евгению Кригеру, ранее сообщившим об избиении сотрудниками ИК-5 Забайкальского края (пункты «а», «б» части 3 ст. 286 УК РФ). Пока дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников ФКУ ИК-5″, — сообщила «Интерфаксу» юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

По словам юриста, из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что 8 июля 2018 года неустановленные сотрудники колонии «при переводе осужденных из одной камеры в другую, в нарушение прав и законных интересов осужденных, явно превышая должностные полномочия, применяя насилие, используя специальные средства, руками и ногами, а также специальными электрошоковыми устройствами, нанесли множественные удары по различным частям тела осужденных Нохрина и Кригера».

В письменном опросе Нохрин пояснил юристам, что его пинали и били электрошокером не менее пяти сотрудников колонии, которые «были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром» и которые «были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», сообщила Коптеева.

В свою очередь, Кригер рассказал правозащитникам, что сотрудники колонии его били и травили газом, добавила юрист.

В начале августа пресс-служба следственного управления СКР по Забайкальскому краю сообщала, что следователи проводят проверку о неправомерных действиях сотрудников ФСИН в исправительной колонии №5 в Чите.

«В ряде СМИ 1 августа 2018 года появились данные о том, что в исправительной колонии №5, расположенной в городе Чите, несколько заключенных подверглись избиению со стороны сотрудников УФСИН. Данная информация тщательно изучена следователями СКР», — говорилось в сообщении от 2 августа.

Между тем, еще в июле о неправомерных действиях сотрудников ИК-5 заявили правозащитники. Доследственная проверка по заявлению правозащитников ведется с 12 июля 2018 года, уточняет пресс-служба. Следователи уже провели комплекс необходимых процессуальных и иных действий. Опрошены заключенные колонии, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях ИК.

По назначению следователей проводятся судебно-медицинские исследования заключенных на предмет наличия следов применения физической силы.

Отмечалось, что процессуальное решение будет принято следователями после детального выяснения всех обстоятельств инцидента.

Источник: Интерфакс


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Залечили до смерти 16-летнюю пациентку в больнице Новосибирска Избили заключенных после поражения сборной России на ЧМ в колонии Забайкалья Новую разметку за 1,7 млн рублей нанесут на дороги Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика