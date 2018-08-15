Штаб Трампа судится с бывшей сотрудницей Белого дома из-за разглашения тайны

Команда президента США Дональда Трампа подала иск в Арбитражный суд в Нью-Йорке против бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, сообщает ABC News.

По данным телеканала, ее обвиняют в нарушении договора о неразглашении, который она подписала во время проведения президентской кампании в 2016 году. Иск подан избирательным штабом Трампа в Американскую арбитражную ассоциацию.

«Президент Трамп хорошо известен тем, что на протяжении десятилетий дает людям возможность продвигаться в своей карьере и жизни, но нарушитель должен быть привлечен к ответственности», — сказал каналу официальный представитель избирательной кампании нынешнего президента.

Омароса Маниголт-Ньюман написала книгу «Свихнувшийся: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе», выдержки из которой опубликовала газета The Washington Post. В частности, в ней она рассказала, что президент в 2017 году съел записку с «деликатной» информацией. Однако бывший адвокат Трампа Майкл Коэн опроверг эту информацию, а сам Трамп назвал бывшую сотрудницу Белого дома «злобной» и «неумной».

Источник: РБК