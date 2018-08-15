Залечили до смерти 16-летнюю пациентку в больнице Новосибирска
Избили заключенных после поражения сборной России на ЧМ в колонии Забайкалья
Заплатят 1,5 млн рублей за ремонт канализации жители проблемной новостройки в Бердске
Штаб Трампа судится с бывшей сотрудницей Белого дома из-за разглашения тайны
Самооговор? Признал вину частично в махинациях с землей экс-начальник отдела МВД Бердска Проценко
Доллар и евро дорожают относительно рубля
Высадили две ивы и 55 кустарников пенсионерки во дворе многоэтажки в Бердске
300 священников в США обвинили в педофилии
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Незаконно торговали алкоголем на острове Хреновом близ побережья Бердска