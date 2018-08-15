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Доллар и евро дорожают относительно рубля

Ожидаемый дневной диапазон для доллара США находится в пределах 65,7-67 рублей, для европейской валюты торговый диапазон составит 74,5-76 рублей.

15.08.2018 Нет комментариев

Доллар и евро дорожают относительно рубля

Курс рубля начал умеренно снижаться к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11:32 мск рос на 26 копеек, до 66,6 рубля, евро — на 21 копейку, до 75,49 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,63% — до 72 долларов за баррель.

«После импульсивного падения на прошлой неделе и активного восстановления в прошедший понедельник российская валюта стабилизировалась на достигнутых уровнях», — отметил валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Он добавил, что рынки уже «дисконтировали» новость о поступлении законопроекта о дальнейшем ужесточении экономических санкций США.

«Ожидаемый дневной диапазон для доллара США находится в пределах 65,7-67 рублей, для европейской валюты торговый диапазон составит 74,5-76 рублей», — считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Накануне курс рубля демонстрировал коррекционный рост после обвала предыдущих дней. Рубль падал с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России.
На прошлой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы из-за «использования Россией химоружия в Солсбери». Ограничения будут состоять из двух пакетов. Кроме того, в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.

Источник: РИА Новости


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