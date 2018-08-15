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Незаконно торговали алкоголем на острове Хреновом близ побережья Бердска

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Незаконно торговали алкоголем на острове Хреновом близ побережья Бердска

Из незаконного оборота около 200 литров алкогольной продукции на острове в Обском море. Предприимчивый местный житель построил навес и незаконно торговал спиртным в месте семейного отдых.(ВИДЕО)

15.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

 

Незаконно торговали алкоголем на острове Хреновом близ побережья Бердска

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Сотрудники Отдела организации применения административного законодательства и Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции Окружного управления транспортной полиции Сибири провели профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В результате рейда транспортные полицейские обнаружили на одном из островов, расположенных в Новосибирском районе, самовольную деревянную постройку с навесом, где осуществлялась реализация алкогольной продукции без разрешительных документов.

В ходе проверки установлено, что торговая точка принадлежит 51-летнему жителю Новосибирска, который не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Мужчина организовал на острове, излюбленном для семейного отдыха, торговлю алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

В ходе проверки стражи порядка изъяли из незаконного оборота около 200 литров алкогольной продукции различных наименований. Общая стоимость изъятого алкоголя составила 350 тысяч рублей, сообщили 15 августа в сибирском управлении МВД на транспорте.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде наложения административного штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией алкоголя.

Видео УТ МВД России по СФО


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(2) Комментариев

  1. Смотрящий

    Ну вообще то БАР на острове «Пятница» ( «Хреновый») принадлежал ГК ХОЛИДЕЙ, а 51 летний мужчина — наверное без определенного места жительства? :-D

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  2. Александр

    Молодец!

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