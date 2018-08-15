Незаконно торговали алкоголем на острове Хреновом близ побережья Бердска

Сотрудники Отдела организации применения административного законодательства и Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции Окружного управления транспортной полиции Сибири провели профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В результате рейда транспортные полицейские обнаружили на одном из островов, расположенных в Новосибирском районе, самовольную деревянную постройку с навесом, где осуществлялась реализация алкогольной продукции без разрешительных документов.

В ходе проверки установлено, что торговая точка принадлежит 51-летнему жителю Новосибирска, который не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Мужчина организовал на острове, излюбленном для семейного отдыха, торговлю алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

В ходе проверки стражи порядка изъяли из незаконного оборота около 200 литров алкогольной продукции различных наименований. Общая стоимость изъятого алкоголя составила 350 тысяч рублей, сообщили 15 августа в сибирском управлении МВД на транспорте.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде наложения административного штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией алкоголя.

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