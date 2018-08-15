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Высадили две ивы и 55 кустарников пенсионерки во дворе многоэтажки в Бердске

Две пожилые бердчанки активно включились в благоустройство придомовой территории по президентскому проекту «Комфортная среда».

15.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Высадили две ивы и 55 кустарников пенсионерки во дворе многоэтажки в Бердске

Жители дома №20 микрорайона Северного продолжат озеленение своей территории

Во дворе дома №20 микрорайона Северного в Бердске проходят работы по программе «Комфортная городская среда», которые закончатся 31 августа. В понедельник, 13 августа, две пожилые жительницы дома внесли свой вклад в облагораживание территории дома и своими силами высадили 55 кустарников и 2 плакучие ивы. Председатель дома Ирина Шкрабань рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что на такое способны не все жители многоквартирного дома.

— Галина Шишаева и Зоя Чувашова сами высаживали кустарники и деревья, без чьей-либо помощи. Большое им спасибо. Побольше бы таких людей было вокруг и мир бы заиграл другими красками, — поделилась впечатлениями о проделанной работе Ирина Игоревна.

Несмотря на преклонный возраст, женщины ухаживают за саженцами, изо дня в день поливая их.


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