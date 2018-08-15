Угнавшую трюковый самокат «бабушку» нашла сама потерпевшая жительница Бердска

Собственное расследование провела и нашла похитительницу дорогого трюкового самоката своего сына жительница Бердска Елена Янеева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трюковый самокат за 7900 рублей средь бела дня 17 июля похитили на глазах его 11-летнего владельца. Трое друзей ели малину в районе школы №3, когда к ним подошла «бабушка» и стала их ругать и даже замахиваться. Дети испугались и отбежали в сторону. В это время женщина, на вид лет 50, седовласая, с короткой стрижкой, в красной футболке и голубых шортах схватила самокат и убежала. Поиски похитительницы через 10 минут начала мама школьника. Она обошла близлежащие к школе дома частного сектора и узнала, что эту женщину здесь видят часто, но кто она, не знают. Данный инцидент видели некоторые жители, но никто не вмешался в ситуацию и не заступился за детей. Мама мальчика написала заявление в полицию.

По словам Елены Янеевой, после произошедшего она обратилась в школу №3 и в центр туризма, который находится там же, с просьбой показать ей записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что на это имеет право только полиция. Елена обратилась к полицейским и вместе с ними пришла в школу. И на записи они нашли момент похищения самоката и узрели злоумышленницу.

— Было отлично все видно: в 13.44 дети стоят возле школы, в 13.47 — за ними бежит женщина, в 13.49 — она уходит с самокатом в руках, — рассказала 15 августа «Курьер. Среда. Бердск» Елена Янеева.

Сотрудники полиции записали видео с похищением на свой телефон и даже не изъяли запись, отметила бердчанка.

Все же Елена нашла похитительницу самоката. Она живет рядом со школой №3, акцентировала Янеева. Пришла к ней вместе с сотрудниками полиции.

— Полицейские стоят рядом, я с ней разговариваю, а она отвечает: «Ты найди сначала свой самокат, а потом мне предъявляй». Я спрашиваю у полицейских: это нормально? И слышу в ответ, что не могу на нее не кричать, не оскорблять ее, — возмущалась бердчанка.

С того времени, как у сына Елены украли самокат, прошел месяц. Дело не сдвинулось с мертвой точки. В полиции бердчанке заявили, что видеозаписи для возбуждения дела недостаточно.

— Мы к этой женщине ездили со знакомыми, разговаривали с ней, она нас обзывает, кроет матом, потому что знает, что закон можно использовать против нас. И соседи говорят, что прошлым летом в доме через дорогу она украла у мальчишки скейт. И все сошло ей с рук, негодует Елена.