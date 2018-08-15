Обвинение: Более 2 млн рублей похитила экс-чиновница с тремя пособниками из бюджета Бердска

Обвинение инкриминирует экс-директору бердского муниципального учреждения «Центр информационного и материального обеспечения» (ЦИМО) Анне Захаровой растрату и присвоение более 2 млн рублей бюджетных средств. На 28 августа назначено судебное заседание по уголовному делу в отношении Захаровой под председательством судьи Натальи Агеевой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015-го по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Теперь на скамье подсудимых еще трое С. Горбунов, Ирина Кращук и Ника Шапран, которые проходят как пособники в растрате.

13 июля2017 года в отношении 33-летней исполняющей обязанности директора ЦИМО Анны Захаровой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере).

По предварительным данным, в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования Бердск выплаты стимулирующего характера (премии) руководителям учреждений муниципалитета производятся по решению главы администрации города. В то же время подозреваемая, зная об указанном порядке премирования, в период с марта 2015 года по июнь 2017-го ежемесячно издавала незаконные приказы о начислении в свою пользу за счет выделенного муниципалитетом учреждению финансирования выплат стимулирующего характера.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора города Анна Белова, теперь Захаровой вменяют четыре факта растраты. Обвинение полагает, что помимо премий себе, экс-чиновница с помощью пособников растратила из бюджета еще более 1 млн рублей. Кращук, Горбунов и Шапран ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

-Таким образом, в период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитил 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Зазарова похитила 56 211 рублей, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Белова.

По словам старшего помощника прокурора Бердска, кроме этого, Анне Захаровой вменяют вмешательство в деятельность следователя.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Как отметила Анна Белова, бердская власть пока не завила гражданский иск. Представлять потерпевшую сторону в суде назначили спикера совета депутатов Бердска Валерия Бадьина. Обвинение заявило о допросе 32 свидетелей.

Между тем, Ника Шапран, супруга известного оппозиционера и активиста Виталия Шапрана, написала жалобу в прокуратуру, настаивая на том, что в ЦИМО ее устроил бывший первый вице-мэр Бердска Александр Тужик. Ника Алексеевна просит защитить ее «от заведомо незаконного привлечения в качестве обвиняемой в преступлении, которое она не совершала и не могла совершить».

По версии Шапран, в начале 2016 года глава Бердска Евгений Шестернин поручил своему заместителю Александру Тужику трудоустроить ее в какое-нибудь профильное муниципальное предприятие, поскольку ей «было поручено выполнение важного муниципального задания по разработке проекта и последующему созданию структуры по эффективному влиянию на информационное пространство Бердска».

Выбор Тужика пал на ЦИМО. Ника Шапран, по ее словам, просто передала туда документы, даже не знакомясь ни с одним его сотрудником. Согласно трудовому договору от 11 января 2016 года она работала на полставки и дистанционно в прямом подчинении у Тужика. Впрочем, в должностной инструкции также упомянута должность директора МКУ ЦИМО, которому она тоже должна была подчиняться (во вторую очередь).

Через несколько месяцев, по словам Шапран, она уволилась по собственному желанию, так как «работодатель (МО г. Бердск в лице его руководителей) так и не приступил к реализации ни одного из разработанных по его поручению проектов в информационной сфере». Проекты, по ее признанию, она разрабатывала в сотрудничестве со своим мужем Виталием Шапраном и «претензий со стороны городской администрации к качеству предлагаемых проектов не было». А посему, считает Ника, никакого сговора с Захаровой быть не может и пособничества в преступлении тоже.

Впрочем старший помощник прокурора Бердска Анна Белова называет доводы Шапран обычной защитительной позицией.

Первый замглавы Бердска Александр Тужик уволился, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 апреля 2018 года по собственному желанию. Как раз после того, как разгорелись финансовые скандалы в ЦИМО и управлении финансов. И когда двое сотрудников были признаны судом виновными — одна, Яна Ведяшкина, в присвоении 7,3 млн рублей, вторая, экс-начфин Ирина Вагнер, в халатности.