Льготы после пенсионной реформы сохранит россиянам правительство

Возрастные критерии по льготам для пенсионеров могут остаться неизменными, несмотря на повышение пенсионного возраста. Сохранение льгот обсуждается в правительстве и регионах, сообщили источники РБК.

О том, что в правительстве и регионах прорабатывается возможность сохранения льгот в рамках действующего нормативного возраста выхода на пенсию (55/60 лет), несмотря на его будущее повышение, рассказали РБК два собеседника, близких к правительству, источник в «Единой России» и еще один собеседник, близкий к руководству партии.

Скорее всего, такая мера будет предложена в поправках ко второму чтению правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое состоится осенью, указал один из собеседников, близких к правительству. Все поправки ко второму чтению будут проработаны в аппарате правительства, добавляет он. По его словам, сохранение льгот, права на которые возникают при нынешних сроках выхода на пенсию, в тех же возрастных границах не потребует дополнительных источников финансирования. Это «самый легкий из вопросов», объясняет источник — льготы финансируются из бюджетов регионов, которые просто сохранят финансирование на прежнем уровне.

Освобождение пенсионеров от одного только налога на недвижимое имущество в 2018 году обходится бюджетной системе в 36,6 млрд руб., подсчитывал Минфин, а у пенсионеров есть еще льготы по налогам на землю и транспорт и другие льготы.

Пенсионные планы

Повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин правительство предложило в середине июня. Как объяснял премьер-министр Дмитрий Медведев, необходимость такого шага связана с демографической ситуацией — доля работающих людей «становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше», это может привести к «разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства». Только при повышении пенсионного возраста можно «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам», подчеркивал Медведев.

Для реформы предусмотрен переходный период, в течение которого пенсионный возраст будет расти на год каждый год, он начнется в 2019 году и завершится в 2028 году для мужчин и в 2034 году для женщин. Одновременно с этим правительство увеличит темпы роста пенсий — они будут расти в среднем на 1000 руб. в год, а не на 400–500 руб., как сейчас. Минтруд уже объявил о программе повышения квалификации за 5 млрд руб. в год, в ходе которой планируется ежегодно переобучать 80 тыс. человек предпенсионного возраста. Свои компенсационные меры при реформе предлагали «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт, а Минтруд, чтобы обеспечить трудоустройство людей старшего возраста, обсуждал введение уголовной ответственности для работодателей за их увольнение.

Единороссы и регионы

Идея продолжить предоставлять пенсионные льготы исходя из действующего пенсионного возраста звучала на одном из июньских мероприятий думской фракции единороссов, тему поднял глава фракции Сергей Неверов, рассказал РБК источник в «Единой России». Вопрос обсуждался в том числе с Министерством труда, добавил он. Против идеи выступал Минфин, поскольку речь идет о выпадающих доходах регионов, указал единоросс. Минфин и Минтруд не ответили на запросы РБК.

Вопрос о неизменности возраста назначения пенсионных льгот (в будущем они, соответственно, станут «предпенсионными») Неверов также поднимал в июле на встрече единороссов с Дмитрием Медведевым, рассказал РБК один из участников мероприятия. «Премьер внимательно отнесся к этому предложению», — сказал собеседник РБК.

В конце июля на итоговом брифинге фракции Неверов заявил, что возможность сохранения льгот единороссы обсуждают в регионах. «Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 лет и 60. Естественно, с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — говорил Неверов.

20 августа единороссы проведут совместное заседание Генсовета партии и Совета руководителей партийных фракций, где подведут итоги прошедших в регионах дискуссий по повышению пенсионного возраста в преддверии второго чтения законопроекта, намеченного на осень. «Граждане и партийцы» направили в адрес Центрального исполкома «Единой России» более 1,5 тыс. предложений, заявил в пятницу, 10 августа, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Источник: РБК