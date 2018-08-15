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Путин лично встретится с Ким Чен Ыном‍

Глава РФ поздравил северокорейского лидера с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства.

15.08.2018 2 коммент.

Путин лично встретится с Ким Чен Ыном‍

Путин заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном‍

Президент России Владимир Путин в ответной телеграмме главе КНДР Ким Чен Ыну в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время, чтобы обсудить важнейшие региональные вопросы и двусторонние отношения.

«Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы», — говорится в телеграмме, текст которой опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Путин поздравил Ким Чен Ына и северокорейцев с «всенародным праздником» и высоко оценил то, что северокорейский лидер помнит о том, как солдаты Красной армии и корейцы «сражались плечом к плечу» против общего врага.

«Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, — сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму в связи с очередной годовщиной освобождения Кореи.

Корея была освобождена от японского колониального господства 15 августа 1945 года войсками СССР, когда император Японии объявил о решении капитулировать во Второй мировой войне. В память о советских воинах в центре Пхеньяна на склоне горы Моранбон высится монумент «Освобождение».

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Омоним

    Интересно, кто кому первый добавит плутоний в чай?

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  2. Новый мэр

    Ещё с ним осталось поругаться

    Thumb up 0 Thumb down 1

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