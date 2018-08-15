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Медведев призвал не допустить третьей смены в школах Новосибирской области

Премьер на встрече с врио губернатора Травниковым отметил, что правительство будут стараться поддерживать регион в рамках реализации нацпроекта по созданию новых учебных мест.

15.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Медведев призвал не допустить третьей смены в школах Новосибирской области

Медведев призвал не допустить появление третьей смены в новосибирских школах

Допускать появления третьей смены в новосибирских школах нельзя, нужно сделать все необходимое для появления новых учебных учреждений, и правительство будет помогать региону в рамках реализации соответствующего национального проекта, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Травников рассказал о дефиците мест в школах, что является одной из острых ситуаций в регионе. По его словам, в области 23% школ, где дети учатся во вторую смену, а в самом Новосибирске количество таких образовательных учреждений составляет 70%.

Врио губернатора отметил, что за последние три года в Новосибирской области построили более 12 школ и 1 сентября откроется еще три новых образовательных учреждения. Для улучшения ситуации региональные власти, как сообщил Травников, намерены участвовать в новом национальном проекте. Кроме того, по его словам, регион получил средства из резервного фонда на строительство школ.

«Мы получили 500 миллионов рублей, часть этой суммы будет направлена на строительство новой школы в одном из микрорайонов на окраине Новосибирска, где в следующем году мы ожидаем прибавку детишек, и можно получить ситуацию с третьей сменой», — сказал Травников.

«Действительно, с учетом довольно сложной ситуации переход еще в третью смену — этого абсолютно допускать нельзя. Потому что у нас количество регионов, где есть третья смена, весьма ограниченно, и это связано с определенными проблемами 1990-х годов, в частности, на Кавказе эта проблема в ряде республик стоит в полный рост. Но если у вас сейчас ничего подобного нет, то, конечно, нужно сделать все, чтобы появлялись новые школы», — сказал Медведев.

Глава кабмина отметил, что правительство будут стараться поддерживать регион в рамках реализации нацпроекта, связанного со строительством новых школ и созданием новых учебных мест, выделяя соответствующее финансирование. «Надеюсь, что вы будете этим у себя достаточно успешно заниматься, имея в виду, что строительство нового жилья должно сопровождаться и строительством новых социальных учреждений, включая общеобразовательные школы и детские сады», — подытожил Медведев.

Источник: ТАСС


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