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Скончался детский писатель Эдуард Успенский

Автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и других знаменитых произведений в последние годы жизни страдал от тяжелого заболевания.

15.08.2018 Фото: commons.wikimedia.org Один комментарий

Скончался детский писатель Эдуард Успенский

Эдуард Успенский

Российский писатель Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет, сообщил РИА Новости композитор Геннадий Гладков.

По информации телеканала РЕН ТВ, Успенский скончался в доме в деревне Пучково, входящей в Троицкий административный округ Москвы.

Автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и других знаменитых произведений в последние годы жизни страдал от тяжелого заболевания.

Писателю стало плохо девятого августа — он потерял сознание, его супруга вызвала скорую.

Биография писателя
Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске. Стихи и рассказы он начал писать еще в школьные годы. При этом известность впервые приобрел как юморист. В 1966 году он, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу «Четверо под одной обложкой», которая и принесла авторам популярность.

Кроме того, Успенский был автором сценариев к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, цикла «Следствие ведут Колобки», «Пластилиновая ворона» и многих других.

Ранее Успенский опубликовал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором он подчеркнул, что студия «Союзмультфильм» снимает продолжение мультфильма без его согласия. В пресс-службе студии сообщили, что получили письменное согласие Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев перед началом работы над проектом.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ожидается очередной дележ наследства.

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