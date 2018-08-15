Скончался детский писатель Эдуард Успенский

Гонки на гидроциклах и массовый заплыв знаменуют праздник водных видов спорта в Бердске
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Заплатить за швейный цех с участком должны швейной фабрике-банкроту из Бердска
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