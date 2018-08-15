КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Фотомарафон «Нас мало и мы в тельняшках» вышел 15 августа в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Три полосы с вашими прекрасными фотоснимками размещены в свежем выпуске «Курьера». Спешите купить.

15.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Фотомарафон «Нас мало и мы в тельняшках» вышел 15 августа в газете Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Нас мало и мы в тельняшках»

Акция снимков горожан в тельняшках «Нас мало и мы в тельняшках»  мы посвятили  15-летию «Курьер.Среда.Бердск»и Дню рождения русской тельняшки 19 августа. Сегодня, 15 августа, в газете вышло три полосы ваших прекрасных снимков в тельняшках.

Вы можете купить номер газеты и подарить его своим родным, близким и друзьям.

Так же мы разметим альбом «Нас много и мы в тельняшках» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фотомарафон «Нас мало и мы в тельняшках» вышел 15 августа в газете Курьер.Среда.Бердск

 

 


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