Фотомарафон «Нас мало и мы в тельняшках» вышел 15 августа в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Акция снимков горожан в тельняшках «Нас мало и мы в тельняшках» мы посвятили 15-летию «Курьер.Среда.Бердск»и Дню рождения русской тельняшки 19 августа. Сегодня, 15 августа, в газете вышло три полосы ваших прекрасных снимков в тельняшках.

Вы можете купить номер газеты и подарить его своим родным, близким и друзьям.

Так же мы разметим альбом «Нас много и мы в тельняшках» в группе «ВКонтакте».

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