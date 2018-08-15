Самооговор? Признал вину частично в махинациях с землей экс-начальник отдела МВД Бердска Проценко

Начавшийся сегодня, 15 августа, в бердском горсуде громкий процесс о махинациях с землей против бывшего главного полицейского Бердска Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк, может затянуться. Судья Татьяна Васюхневич решила начать первое заседание без потерпевшей стороны, коей признан глава Бердска Евгений Шестернин, поскольку мошенническим путем, по версии следствия, хотели присвоить муниципальную землю.

Но после зачтения обвинения, представитель прокуратуры заявила, что прежде чем опрашивать обвиняемых, необходимо выслушать потерпевших и свидетелей. Суд согласился с доводами гособвинения и перенес заседание на 24 августа.

Как сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда, объявили, что Сергей Проценко частично признал свою вину в использовании мошеннической схемы для завладения земельным участком в лесу Нового поселка. Но защита заявила, что он сам себя оговаривает.

— Сергей Алексеевич склонен к самооговору, — подчеркнул адвокат Муштин. — Ваша честь, защита полагает, что частичное признание вины Проценко — его право. Но, ознакомившись с материалами дела, защита полагает, что возможен некий самооговор моим доверителем. И также полагает, что в ходе судебного следствия может быть установлено, что деяние, в котором он обвиняется, хоть и содержит формальные признаки преступления, но общественно опасным деянием не является.

По его словам, суть оговора он огласит ближе к прениям, когда суд выслушает остальных участников процесса.

Дочь Проценко Екатериан Песляк тоже частично признала вину, но ее защита ничего не заявила о самооговоре.