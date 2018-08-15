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Заплатить за швейный цех с участком должны швейной фабрике-банкроту из Бердска

Конкурсный управляющий швейной фабрики «Бердчанка» добилась возвращения обанкроченному предприятию 24,3 млн рублей.

15.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Заплатить за швейный цех с участком должны швейной фабрике банкроту из Бердска

В материалах арбитражного дела также говорится о том, что Сергей Бабаков выразил намерение погасить все долги «Бердчанки»

Конкурсный управляющий швейной фабрики «Бердчанка» в Новосибирской области Светлана Бочарова добилась возвращения обанкроченному предприятию 24,3 млн руб. Соответствующее определение арбитражного суда Новосибирской области опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, конкурсный управляющий успешно оспорила действительность ряда документов (договоров займа и соглашения об отступном), по которым принадлежавший фабрике швейный цех с земельным участком перешли ООО «Региональная инвестиционно-промышленная компания» (РИПК). Площадь участка, расположенного в поселке Линёво, составляет 5,7 тыс. кв. м, площадь цеха – 2,9 тыс. кв. м. Средства будут взысканы с РИПК как «действительная стоимость» этих объектов недвижимости.

Как сообщали Sibnovosti.ru, фабрика «Бердчанка» работала в Бердске с 1940 года и считалась одним из ведущих производителей детской одежды за Уралом (бренд Liski). Производственные мощности в Линёво были введены в эксплуатацию в 2002 году. В ноябре 2016 года в АО «Бердчанка» было открыто конкурсное производство по иску банка «Левобережный».

В материалах арбитражного дела также говорится о том, что Сергей Бабаков выразил намерение погасить все долги «Бердчанки» в размере 12,3 млн руб. Заседание суда, на котором будут рассмотрены итоги погашения, назначено на 30 августа 2018 года.

Источник: Сибновости


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