Почта России на посвященном МГУ конверте изобразила сталинскую высотку на Котельнической набережной

Почта России изымает из продажи почтовые конверты с ошибкой. Вместо здания Московского государственного университета им. Ломоносова на них изображена высотка на Котельнической набережной.

Ошибка возникла по вине издательства «Иллюзион», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Почты России. Часть тиража успела поступить в продажу. Сколько всего таких конвертов выпущено — не уточняется.

13 августа на конверты с неправильным изображением обратил внимание один из пользователей развлекательного портала Pikabu. Он сфотографировал экземпляр в витрине. Комментаторы отметили, что нужно срочно скупать всю серию, так как знаки почтовой оплаты с ошибками считаются раритетом и ценятся среди коллекционеров значительно выше, чем обычные.

В Москве семь высотных зданий, построенных в сталинскую эпоху (МГУ, МИД, гостиницы «Украина» и «Ленинградская», жилые дома на Кудринской площади, Котельнической набережной и Красных Воротах). Они выполнены в едином стиле, но отличаются этажностью и оформлением. Здание МГУ в центральной части имеет высоту в 36 этажей, дом на Котельнической набережной — 26 этажей.

Источник: Известия