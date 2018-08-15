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Суд: Картина «Великая прекрасная Россия» Васи Ложкина не является экстремистской

В прокуратуру Новосибирска обратился СПЧ. Облсуд признал, что при вынесении решения районный судне учел сатирический характер работы новосибирского художника.

15.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Суд: Картина «Великая прекрасная Россия» Васи Ложкина не является экстремистской

Новосибирский областной суд отменил решение суда нижестоящей инстанции о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» Алексея Куделина (творческий псевдоним – Вася Ложкин). Об этом в Twitter написал председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. «СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора», — написал он, отметив, что областной суд вернул дело в суд первой инстанции.
Минюст России признал картину «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом в 2016 г. на основании решения Октябрьского районного суда Новосибирска.

Ранее СПЧ обратился в прокуратуру Новосибирской области по поводу решения суда. Как пояснили в совете, при рассмотрении дела не проводилась искусствоведческая экспертиза, не оценивались художественные характеристики произведения. Основным доказательством было заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. Суд при вынесении решения не учел сатирический характер картины. Она не пропагандирует, а высмеивает бытовой национализм и ксенофобию. «Суд, сам того не желая, незаконно и необоснованно вмешался в свободу творчества, гарантированную статьей 44 Конституции», — говорилось в направленном в прокуратуру обращении.

В конце октября 2016 г. московский предприниматель Алексей Ходорковский, которому принадлежат исключительные права на картину, обжаловал решение суда. Ходорковский рассказал «Ведомостям», что является давним поклонником творчества Куделина. С 2011 г. он скупал картины художника. Спустя какое-то время Ходорковский решил заняться популяризацией работ Куделина. Для этого он приобрел исключительное право на использование изображений. «Как раз в этом году (2016 г. — «Ведомости») изображение с картины «Великая прекрасная Россия» должно было выйти в виде ламинированной карты в тубе», — отмечал он. Ходорковский говорил, что решение суда стало неожиданностью как для него, так и для Куделина: «По-моему, это одна из самых честных его картин, она иллюстрирует наш эгоцентризм, псевдопатриотизм и ксенофобию. Ничего оскорбительного в ней нет, она как раз очень поучительна».

Источник: Ведомости


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