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Только Путин может помиловать украинского режиссера Олега Сенцова

В ответе на обращение Людмилы Сенцовой сказано, что просьба о помиловании должна поступить от самого осужденного на имя президента России. Окончательное решение за главой государства.

15.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Только Путин может помиловать украинского режиссера Олега Сенцова

Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына

Управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан ответило матери украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в России за организацию терактов в Крыму, на просьбу о помиловании сына. Об этом сообщает украинский телеканал Hromadske со ссылкой на копию данного ответа.

В ответе сказано, что в соответствии с установленными правилами, процедура помилования начинается с личного обращения осужденного, которое в письменной форме направляется через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание, на имя президента.

В дальнейшем, разъясняют в администрации президента, ходатайство осужденного о помиловании вместе с другими документами направляется в комиссию по вопросам помилования и главе субъекта федерации (где осужденный отбывает наказание), которые принимают предварительное решение о целесообразности помилования. При рассмотрении прошения учитываются в том числе ходатайства родственников, подчеркивается в ответе.
«Ваши обращения о помиловании сына < …> направлены временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа для их использования при предварительном рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного в случае его обращения в соответствии с установленным порядком», — сказано в ответе.

В управлении президента также напомнили, что окончательное решение по просьбе о помиловании, согласно Конституции, принимает президент.
Олега Сенцова в 2015 году приговорили к 20 годам колонии строгого режима за организацию терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку. Осужденный требует освободить 64 украинцев которых, по его мнению, удерживают в России «по политическим мотивам».

Источник РБК


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