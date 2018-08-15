Начался громкий процесс по делу о махинациях с землей экс-начальника отдела МВД по Бердску

Судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич утром 15 августа начала рассматривать материалы уголовного дела, возбужденного против бывшего начальника отдела МВД Бердска Сергея Проценко. На скамье подсудимых и его дочь, по версии следствия, сообщница Екатерина Песляк. Расследование уголовного дела о мошенничестве с земельным участком в лесу Нового поселка (ул. Тимирязева, 7) длилось полгода.

Как сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда, перед началом процесса судебные приставы запретили фигурантам общаться между собой. При этом Проценко заметно волновался, кусал губы. Оба фигуранта находятся под домашним арестом, поэтому пришли в процесс под конвоем судебных приставов.

В начале заседания судья объявила, что признанный потерпевшим глава Бердска Евгений Шестернин в суд не явился. Свидетелей на сегодняшнее заседание не вызывали. Суд счел возможным начать процесс.

Но после зачтения обвинения, представитель прокуратуры Анна Белова заявила, что прежде чем опрашивать обвиняемых, необходимо выслушать потерпевших и свидетелей. Суд согласился с доводами гособвинения и перенес заседание на 24 августа.

Обвиняемая в мошенничестве дочь экс-начальника отдела МВД Бердска Екатерина Песляк признала вину частично, но адвокат ничего не заявил о самооговоре.

Как сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда, объявили, что Сергей Проценко частично признал свою вину в использовании мошеннической схемы для завладения земельным участком в лесу Нового поселка. Но защита заявила, что он сам себя оговаривает.

— Ваша честь, защита полагает, что частичное признание вины Проценко — это его право. Но, ознакомившись с материалами дела, защита полагает, что возможен некий самооговор моим доверителем. И также полагает, что в ходе судебного следствия может быть установлено, что деяние, в котором он обвиняется, хоть и содержит формальные признаки преступления, но общественно опасным деянием не является, — высказался Николай Муштин.

По его словам, суть оговора он огласит ближе к прениям, когда суд выслушает остальных участников процесса.

— Подзащитный может быть не согласен с позицией адвоката, — подчеркнул адвокат Проценко Николай Муштин.

Дело Проценко

6 августа в Бердский городской суд из областной прокуратуры вместе с обвинительным заключением поступило уголовное дело по факту махинаций с муниципальной землей, в котором обвиняют бывшего главного полицейского Бердска Сергея Проценко.

Зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего Проценко и его 31-летней дочери Екатерины Песляк, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Преступление расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области. По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.

Подробности из зала суда — в ближайшее время.