Арестован дебоширивший на борту самолета и полиции Хабаровска агрессивный пассажир

Главным следственным управлением СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении пассажира авиалайнера сообщением Хабаровск-Красноярск.

14 августа по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в главке Следственного комитета.

В ближайшее время агрессивному пассажиру планируется предъявить обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества (ст.213, 318, 167 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый нарушал общественный порядок на борту воздушного судна перед вылетом из Хабаровска в Красноярск, затем продолжил хулиганские действия в дежурной части линейного отдела полиции в аэропорту города Хабаровска.

Следственный комитет напоминает всем о необходимости строгого соблюдения правил поведения как на борту воздушного судна, так и в аэропортах. Агрессивные действия неминуемо влекут за собой серьезные последствия в виде уголовной ответственности. Санкции статей Уголовного кодекса, под которые подпадают действия подозреваемого по этому делу, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В практике Следственного комитета были авиадебоширы, пытавшиеся скрыться в другом государстве, но подобные попытки не увенчались успехом, и все они ответили по закону.

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