За экстремизм в соцсетях получил 2 года условно житель Новосибирска
В 2015 году он разместил в соцсетях текст, признанный судом экстремистским — содержались призывы к совершению негативных действий в отношении представителей расовых, национальных, этнических религиозных и языковых групп.
В Новосибирске вынесен приговор 27 — летнему мужчине по обвинению к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили 14 августа в управлении СКР по Новосибирской области.
Собранные следственный отделом по Дзержинскому району Новосибирска доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 27-летнего мужчины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Следствием и судом установлено, что 24 сентября 2015 года в вечернее время 24-летний мужчина, находясь в квартире дома по ул. Лазарева Новосибирска разместил в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» текст, в котором, согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы содержались лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе призыва) к совершению негативных действий в отношении представителей расовых, национальных, этнических религиозных и языковых групп.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области.
Приговором Дзержинского районного суда Новосибирска мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
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Хоть одного кремлетролля посадили? А ведь их немеряно, даже тут.
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Вас садить скоро будут, за экстремизм, призывы к наследию, свержению, … посмотрите в зеркало, там жуть какая-то.
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