Гонки на гидроциклах и массовый заплыв знаменуют праздник водных видов спорта в Бердске

Спортивный праздник водных и технических видов спорта состоится 18 августа на территории пляжа «Дюны» в Бердске.

В программе:

10.00:11.00 — Регистрация участников соревнований и массового заплыва: административный, медицинский и технический контроль (регистрация может быть продлена по согласованию), подготовка техники, яхт и др.

11.00:11.20 — Торжественное открытие спортивного праздника и соревнований.

11.20:12.00 — Парусная регата.

11.30:12.00 — Показательные выступления по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей и копий.

12.00:12.20 — Показательные выступления и мастер-классы на каяках и кайтах.

12.20:12.30 — Награждение призеров парусной регаты.

12.40:13.10 — Старт массового экстремального заплыва на открытой воде.

13.10:13.40 — Показ спасательной техники МЧС России, показательные мероприятия по спасению. Выставка моделей, спортивной техники, спецтехники и плавсредств ГИМС.

14.00:15.00 — Соревновательные заезды по водно-моторному спорту ( гидроциклы).

15.00:15.30 — Подведение итогов, торжественное закрытие и награждение победителей.

15.30:16.00 — Окончание мероприятия, сбор и вывоз оборудования.