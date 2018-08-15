КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

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15.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 4 коммент.

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer sreda.ru

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В разделе объявлений сайта http://do.kurer-sreda.ru/ добавлены новые рубрики:

Услуги:
услуги повара
фото-видеосъемка
услуги няни
ремонт компьютеров/заправка картриждей
бухгалтерские услуги
юридические услуги и страхование
клининг
вышивка, вязание, пошив и ремонт одежды;
ателье, прачечные, химчистки, реставрация подушек
ритуальные товары и услуги
изготовление/ремонт/перетяжка/сборка мебели
туризм
хобби

Рубрика «Строительство и монтаж»:

сантехнические работы;

электромонтажные работы;

строительство домов, дач, гаражей, бань, теплиц;

ремонт и отделка квартир, офисов, помещений;

двери, окна, потолки, жалюзи, остекление балконов и лоджий;

демонтажные работы (от обоев до сноса дома);

сварочные работы;

сайдинг, кровля, фасады, заборы, фундамент;

бестраншейная прокладка водопровода, канализации.

ж/б кольца;

столярные и плотницкие работы;

ассенизатор, откачка ям;

кровельные работы, строительство крыш любой сложности.

Рубрика  «Сад/огород/дача»: теплицы, вскопаю, вспашу, прополю, продам рассаду.

Рубрика для детей:

одежда и обувь для новорожденных;

одежда и обувь для девочек;

одежда и обувь для мальчиков;

игрушки

Продам/куплю:

топливо (дрова, уголь и т.д.); строительные материалы; книги, канцтовары; памперсы, пеленки, салфетки для взрослых; посуда/кухонная утварь.

Животные: кошки; собаки; прочие животные;  товары для животных; услуги для животных, бюро находок.

Авто: Отогрев авто.

Услуги: Вскрытие и ремонт замков.

ПРОДАМ/СДАМ бизнес


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Переименуйте рубрику «Стройка, ремонт, материалы» в просто: «материалы для ремонта и строительства», чтобы не вводить людей в заблуждение.

    И наоборот — рубрику «Строительство, монтаж» смените на «Стройка, ремонт, монтаж». Так будет понятнее для соискателей, ведь многие уже привыкли к прежнему названию и местоположению ссылки.
    Кстати, наведите сейчас курсором на красный подзаголовок сайта — в рубрике «объявления» автоматически выскочит прежний заголовок, не относящийся к ремонту и мало пользующийся спросом в поиске. Вот, если бы туда поместить новый заголовок-ссылку «Стройка, ремонт, монтаж», было бы лучше…
    Это как совет, не знаю, прислушаетесь или нет…

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  2. Аноним

    «Ассенизатор, откачка ям» как относится к рубрике строительство? =-O

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Гала

    Рубрика- ремонт и перетяжка мебели

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  4. Аноним

    Селскохозяйственные животные

    Thumb up 0 Thumb down 0

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