Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

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Переименуйте рубрику «Стройка, ремонт, материалы» в просто: «материалы для ремонта и строительства», чтобы не вводить людей в заблуждение.
И наоборот — рубрику «Строительство, монтаж» смените на «Стройка, ремонт, монтаж». Так будет понятнее для соискателей, ведь многие уже привыкли к прежнему названию и местоположению ссылки.
Кстати, наведите сейчас курсором на красный подзаголовок сайта — в рубрике «объявления» автоматически выскочит прежний заголовок, не относящийся к ремонту и мало пользующийся спросом в поиске. Вот, если бы туда поместить новый заголовок-ссылку «Стройка, ремонт, монтаж», было бы лучше…
Это как совет, не знаю, прислушаетесь или нет…
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«Ассенизатор, откачка ям» как относится к рубрике строительство?
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Рубрика- ремонт и перетяжка мебели
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Селскохозяйственные животные
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