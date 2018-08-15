Залечили до смерти 16-летнюю пациентку в больнице Новосибирска
Избили заключенных после поражения сборной России на ЧМ в колонии Забайкалья
Заплатят 1,5 млн рублей за ремонт канализации жители проблемной новостройки в Бердске
Штаб Трампа судится с бывшей сотрудницей Белого дома из-за разглашения тайны
Самооговор? Признал вину частично в махинациях с землей экс-начальник отдела МВД Бердска Проценко
Доллар и евро дорожают относительно рубля
Высадили две ивы и 55 кустарников пенсионерки во дворе многоэтажки в Бердске
300 священников в США обвинили в педофилии
Конкурс «Бердская красавица-2019»
Незаконно торговали алкоголем на острове Хреновом близ побережья Бердска
шёл 2017 год…
15 2
да уже лет 5-6 подряд так.
В конце ноября подведение итогов, потом фотосессия у победительниц и в декабре календарь на следующий(!) год.
После подведения итогов(ноябрь) сразу же объявляется новый конкурс. Например, «2019» продлится до ноября 2018 и в декабре будет календарь с красавицами на 2019 год.
Отсюда и название.
2 10
А почему только женщины?
14 4
Конкурс для мальчиков надо на календарь влупить ?
6 2
Даёшь конкурс Бердский красавец!!!
53 6
Так Шестернин же! Не?
Его «бердским красавцем» назначили вроде?
1 1
Зина,что же вы так голову запрокинули? У меня аж шея затекла рассматривать.
8 3
указывайте хоть возрастные рамки чтоли….ну что это….
16 3
женщина в любом возрасте может быть блистательной.
Меня, например, восхищает Моника Белуччи в свои 53.
Думаю, вряд ли бы кто-то отказался от бердского календаря с ней
13 8
Самое то Моника Белуччи была в 36 лет, в фильме «Малена», например. Сейчас как-то подсдала. Руки всё же выдают возраст, и шея.
Говорили ей: Не связывайся с Исмаиловым!
0 1
согласна, тетенек надо отсортировывать
7 0
Вот все хорошо, все понимаю, красота там и прочее. Но вот почему-то не нравиться когда дамы накачивают губы. Сразу напоминают то ли утенка, то ли Гуинплена. Или это только мне так видится.
28 1
Не только Вам). Мне, как женщине, их представленных выше нравятся Карькова и Ильина.
2 5
Сейчас модно стало накачивать верхнюю губу как у Симпсонов
5 0
Работа фотографов очень слабая. Единственное удачное фото — портретный снимок Ирины Беляцкой. ИМХО, канеш!
2 2
фотографии присылают сами участницы.
2 0
Несовершеннолетних детей уберите из статьи. Ну или заретушируйте их лица.
0 0
все приславшие фото, дают согласие на публикацию. За несовершеннолетних- родители.
По опыту предыдущих, несовершеннолетние идут вне конкурса. Максимум- зрительские симпатии.
0 0
Одни и те же лица каждый год
0 0