Фото: Помогите найти кота

Поднять тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа хочет правительство
Ремонтировать суда на «Ремиксе» будет бизнесмен Илющенко до 2035 года в Бердске
СК расследует дело о трагическом пожаре «из-за мангала» Бердска
Турция объявила бойкот американской электронике
По 200 тыс. рублей и больше получили в виде грантов из бюджета четыре ТОСа Бердска
«Единая Россия» поддержит работающие с партией власти НКО
За ручку-пистолет к 1,5 года условно осудили «Джеймса Бонда» из Бердска
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Завалили мусором сквер Молодежи в Бердске
Приготовить шашлык пытались на «Медном всаднике» в Санкт-Петербурге