Фото: Помогите найти кота

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Пропал 10 августа 2018 г. возле дома по адресу: ул. Островского, 57. Приметы: на шее ошейник с медальоном, в котором адрес и телефон владельца. Нашедшему кота или что-либо видевшему просьба позвонить по телефонам: 89137382211, 89134681386.