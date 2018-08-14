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А ведь мы ОСКОРБЛЯЕМ ЧУВСТВА верующих….

Современная церковь в России незаметно превратилась в прибыльный бизнес. Очередной пример тому обнаружили «Открытые медиа», которые проследили как РПЦ развивает свой гостиничный бизнес в Москве, при этом не стесняясь лукавить и уходить от налогов.

В 2012 году руководство РПЦ попросило власти Москвы о помощи — церкви были нужны приюты для прибывающих в город паломников, чтобы они могли найти себе временное жилье по низкой цене и желательно неподалеку от храмов. Мэр Москвы Сергей Собянин проникся просьбой и выделил церкви несколько земельных участков с подведенными коммуникациями — бесплатно. Время показало, что нужды паломников оказались лишь предлогом для церкви, чтобы получить выгодные активы и расширить свой гостиничный бизнес.

Гостиницы РПЦ

Начиная строительство, РПЦ ориентировалась на постояльцев со скромными запросами — по крайней мере, об этом заявил глава пресс-службы патриарха, диакон Александр Волков. Спустя шесть лет, когда в собственности у РПЦ оказалось три столичных гостиницы на 450 номеров, оказалось, что потребности и финансовые возможности паломников уже не стоят во главе угла. В церковных отелях отдыхают молодожены и состоятельные гости, которых зачастую не волнует духовная составляющая, а привлекает лишь выгодное расположение здания.

Одна из гостиниц РПЦ «Даниловская» при Московском патриархате расположена на Большом Староданиловском переулке, рядом с резиденцией патриарха Кирилла в Свято-Даниловском монастыре. Эта гостиница была построена еще до подарка от Собянина — в 1991 году — и предназначалась для размещения приехавших к патриарху священнослужителей. С «Даниловской» и началось строительство гостиничной империи православной церкви.

«Уже давно значительная часть постояльцев гостиницы, расположенной неподалеку от метро Тульская, не имеют церковного сана. Если судить по системе бронирования, „Даниловская“ не пустует. Стоимость номера здесь — от 4600 до 13 тысяч рублей с лишним за ночь. Правда понять, какой доход этот актив приносит церкви, невозможно», — отмечают «Открытые медиа».

Бизнес-схемы РПЦ

Прибыльность гостиничного бизнеса для церкви обеспечивает не только безвозмездное получение дорогостоящей недвижимости от московской мэрии, но и непрозрачность финансовой отчетности, а также нюансы законодательства, которые позволяют РПЦ избегать уплаты налогов с доходов.

Например, по федеральному закону от налога на имущество освобождены здания и помещения религиозных организаций, предназначенные для религиозных целей. Как отмечают эксперты, церковь использует это условие довольно циничным образом — в фактически коммерческой гостинице открывают магазин по продаже предметов религиозного назначения и получают налоговую льготу. Московской же патриархии даже такие ухищрения не нужны, так как столичные власти полностью освободили имущество религиозных организаций от уплаты налогов.

Гостиница «Даниловская» в 2016 году получила чистую прибыль в 4,6 млн рублей при выручке в 101 млн, а в 2017 году при выручке в 95 млн рублей получила прибыль на 142 тысячи рублей. Казалось бы, столь небольшая сумма прибыли свидетельствует об упадке и неэффективности бизнеса, однако на практике все оказывается немного сложнее. Чем меньше прибыль — тем меньше налогооблагаемая база для налога на прибыль. В церкви об этом хорошо знают и почти все платежи проводят в виде пожертвований, которые освобождены от уплаты налога.«В случае с „Даниловской“

низкая прибыль может объясняться еще и тем, что гостиница, как выяснил корреспондент „Открытых медиа“, напрямую денег от постояльцев не получает. В чеках за оплату номера указано некое ООО „Полет“. Эта фирма, учрежденная в 2017 году, с церковью не связана: ее единственным владельцем, судя по базе „Контур.Фокус“, значится неизвестный предприниматель Павел Портной. Финансовую отчетность компания еще не публиковала», — отмечают журналисты.

Для повышения рентабельности в апреле 2018 года к гостинице добавилось ООО «Даниловская», занимающееся общественным питанием. В отеле есть ресторан и два бара, а еще бильярд и бассейн. Единственный владелец фирмы — бывший гендиректор гостиницы Евгений Пархаев.

Приюты, которых нет

Одна из гостиниц, которая по задумке должна была стать приютом для паломников, называется «Покровская» и расположена напротив Покровского женского монастыря по улице Таганская, 58, строение 12. Внутри отель на 67 номеров больше похож на серьезное государственное учреждение с хорошим бюджетом — чтобы попасть к стойке портье нужно пройти через рамки и просветить багаж через интроскоп. Если с бронированием все в порядке, постоялец окажется в интерьерах с изобилием золотой лепнины, купидонов, мраморных каминов. Еще здесь очень много камер

наблюдений, намного больше, чем икон.В отеле есть оздоровительный комплекс, бассейн, развлекательные каналы телевидения, в ресторане даже в постные дни в меню есть что-нибудь мясное. О том, что гостиница монастырская, напоминают сотрудницы в длинных юбках и платках и магазин с церковными товарами на первом этаже. Кроме того, постояльцам предлагают пропуск на проход к мощам святой Матроны Московской, который позволяет миновать пятичасовую очередь. Вместо платы за проживание в гостинице берут пожертвования, избегая уплаты налогов.

Строительство «Покровской» обошлось РПЦ в 265,9 млн рублей, эти деньги пожертвовали монастырю благотворители. Еще 13,5 млн рублей потратил городской бюджет на подведение коммуникаций к отелю. Земля под гостиницу досталась церкви как приложение к Покровскому монастырю. В 2017 году монастырь оформил свою землю в собственность.

После открытия «Покровской» в 2015 году выяснилось, что паломникам она совсем не по карману. Гостиница получилась пятизвездной, номера в ней стоят от 6 до 180 тысяч рублей за ночь. В итоге для паломников, которые все же решили воспользоваться гостеприимством Московского патриархата, осталась трехзвёздочная «Университетская» (Мичуринский проспект, 8, строение 1) на 257 номеров. Московские власти передали ее на баланс РПЦ еще в 1994 году.

«В „Университетской“ — самые низкие цены из столичных отелей РПЦ: одноместный номер в обычные даты можно снять за 2900 рублей, люкс с сауной (!) — за 8900. Вдобавок паломники могут рассчитывать на 20% скидку, а сопровождающий группу священник может получить номер бесплатно, при условии, что в его группе не менее 20 человек», — пишет издание. Тем не менее, на интернет-форумах паломники ищут варианты подешевле.

Примечательно, что в день начала чемпионата мира по футболу гостиница ввела специальный тариф FIFA rates, из-за чего цена самого дешевого номера подскочила в два раза. По поручению патриарха «Университетской» управляет главный «туроператор» РПЦ — некоммерческая организация «Паломнический центр», указано на сайте отеля. Центр организует поездки к православным святыням по всей России и за границу. Выручка организации за 2017 год составила 178 млн рублей, чистая прибыль — 30,4 млн рублей. Какая часть из этого приходится на гостиницу, не

раскрывается.

Нужно больше гостиниц

РПЦ не намерена останавливаться на достигнутом. Сразу несколько структур РПЦ подали в мэрию заявки на создание новых гостиниц «для паломников».

«Православный народ, особенно наши паломники, очень непритязательные. Может, кого-то и умиляет, когда люди в нижнем храме Успенского собора спят вповалку на полу. Все это, может быть, выглядело неплохо в 50-е, 60-е, 70-е годы, но в современной России смотрится жутковато. Наши паломнические гостиницы должны быть скромными, по-настоящему паломническими, но мы должны обеспечить для наших верующих людей возможность переночевать за небольшую плату в человеческих условиях. Поэтому строительство и восстановление гостиниц тоже является делом

приоритетным», — заявил патриарх Кирилл в 2016 году на заседании Попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии.

При этом фактически большинство паломников размещаются в Москве и без помощи РПЦ, в хостелах или более дешевых отелях, выбирая жилье на свой вкус и кошелек. Но они по-прежнему остаются привлекательным поводом для того, чтобы РПЦ могла получить безвозмездно еще немного столичной земли.

https://pasmi.ru/archive/217000/

Номер свидетельства ПИ № ФС 77 — 69719

https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=6272…