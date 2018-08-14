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Отмену пенсий допускает Володин. А может быть избрать нового спикера Государственной думы,

Который будет думать и принимать меры по улучшению жизни граждан, в том числе и об увеличении пенсий, а не об их ликвидации.

14.08.2018 4 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые. Как пишет ИА FreeVolgaNews, об этом он заявил на встрече с жителями Заводского района Саратова. Возможно что то я не так понял, но если так как я понял, то обалдеть да и только после такого заявления. Неужели готовится изменение Конституции России? А как же с заботой об улучшении жизни народа России? В чем же эта забота будет проявляться?.
Вместо того чтобы искать источники покрытия дефицита средств пенсионного фонда за счет расширения выпуска товарной продукции и оказания услуг, за счет ликвидации зарплат в конвертах, вместо обеспечения полноты сборов социальных платежей, за счет возмещения похищенных средств Володин думает об отмене государственных пенсий. Как говорят в народе «Приехали». Возникает много вопросов после такого заявления. Но главные из них: А как жить должны граждане, которые уже работать не могут в силу своего возраста? Кто их должен содержать? А может быть избрать нового спикера Государственной думы, который будет думать и принимать меры по улучшению жизни граждан, в том числе и об увеличении пенсий, а не об их ликвидации.


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А ведь мы ОСКОРБЛЯЕМ ЧУВСТВА верующих…. Отмену пенсий допускает Володин. А может быть избрать нового спикера Государственной думы, Мусорный контейнер упал на кроссовер в Бердске

(4) Комментариев

  1. Смотрящий

    А может переизбрать всю госдуму — я думаю, это правильнее будет. А то идут из одного созыва в другой. И избрание от партий отменить. Депутат — должен быть -от НАРОДА. НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ. Раньше и депутат и работал.

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  2. Поросёнок Пётр

    Дело же не в Володине, убирай его с должности спикера или назначай на более высокий пост, тут как в старом советском анекдоте про сантехника, нужно менять всю систему *PARDON*

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  3. Аноним

    вы сейчас обсуждаете Володиных людей…))
    у дяди Вовы все кадры такие либеральные ,государственников он не держит…. , недаром он в кабинете Медведева просто тасует одних и тех же людей долгими годами…
    Менять тут надо ВСЕХ ….

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  4. Поросёнок Пётр

    А вот как происходит разговор президента с правительством в одной соседней стране, свежий фееричный стендап от Батьки, как раз на тему замены, у нас такого конечно представить невозможно ;) https://youtu.be/CmQ95Qpz8Hg

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