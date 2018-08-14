Отмену пенсий допускает Володин. А может быть избрать нового спикера Государственной думы,

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые. Как пишет ИА FreeVolgaNews, об этом он заявил на встрече с жителями Заводского района Саратова. Возможно что то я не так понял, но если так как я понял, то обалдеть да и только после такого заявления. Неужели готовится изменение Конституции России? А как же с заботой об улучшении жизни народа России? В чем же эта забота будет проявляться?.

Вместо того чтобы искать источники покрытия дефицита средств пенсионного фонда за счет расширения выпуска товарной продукции и оказания услуг, за счет ликвидации зарплат в конвертах, вместо обеспечения полноты сборов социальных платежей, за счет возмещения похищенных средств Володин думает об отмене государственных пенсий. Как говорят в народе «Приехали». Возникает много вопросов после такого заявления. Но главные из них: А как жить должны граждане, которые уже работать не могут в силу своего возраста? Кто их должен содержать? А может быть избрать нового спикера Государственной думы, который будет думать и принимать меры по улучшению жизни граждан, в том числе и об увеличении пенсий, а не об их ликвидации.