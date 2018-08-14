Отмену пенсий допускает Володин. А может быть избрать нового спикера Государственной думы,

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А может переизбрать всю госдуму — я думаю, это правильнее будет. А то идут из одного созыва в другой. И избрание от партий отменить. Депутат — должен быть -от НАРОДА. НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ. Раньше и депутат и работал.
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Дело же не в Володине, убирай его с должности спикера или назначай на более высокий пост, тут как в старом советском анекдоте про сантехника, нужно менять всю систему
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вы сейчас обсуждаете Володиных людей…))
у дяди Вовы все кадры такие либеральные ,государственников он не держит…. , недаром он в кабинете Медведева просто тасует одних и тех же людей долгими годами…
Менять тут надо ВСЕХ ….
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А вот как происходит разговор президента с правительством в одной соседней стране, свежий фееричный стендап от Батьки, как раз на тему замены, у нас такого конечно представить невозможно https://youtu.be/CmQ95Qpz8Hg
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