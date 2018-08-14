КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам
Продам 1-ю
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Поднять тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа хочет правительство

Ремонтировать суда на «Ремиксе» будет бизнесмен Илющенко до 2035 года в Бердске

СК расследует дело о трагическом пожаре «из-за мангала» Бердска

Турция объявила бойкот американской электронике

По 200 тыс. рублей и больше получили в виде грантов из бюджета четыре ТОСа Бердска

«Единая Россия» поддержит работающие с партией власти НКО

За ручку-пистолет к 1,5 года условно осудили «Джеймса Бонда» из Бердска

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Завалили мусором сквер Молодежи в Бердске

Приготовить шашлык пытались на «Медном всаднике» в Санкт-Петербурге

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Погибли более 20 человек при обрушении автомобильного моста высотой 45 м в Генуе

Рухнул 200-метровый участок автострады. Очевидцы говорят о попадании в виадук молнии. Глава местной скорой помощи описал разрушения как «колоссальные».(ФОТО, ВИДЕО)

14.08.2018 Фото: il_pucciarelli / Twitter 2 коммент.

Погибли более 20 человек при обрушении автомобильного моста высотой 45 м в Генуе

Жертвами обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе во вторник, 14 августа, стали несколько десятков человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные местной скорой помощи.

В заявлении полиции Италии указывается, что обрушилась часть виадука на автостраде A10, длина обрушившегося участка составляет порядка 200 м. Обрушение пролетов, на которых в это время были проезжавшие автомобили, произошло во время сильного ветра и непогоды, указывает полиция и очевидцы.

Газета Il Fatto Quotidiano приводит комментарий главы местного управления скорой помощи Франческо Бермано, говорящего о большом числе жертв, передает РБК. «Колоссальные разрушения. Известно о десятках погибших, упавших с моста и тех, кто оказался под обломками. Пожарные и медицинские работники вытаскивают людей, кто-то уже прибыл в больницы Генуи», — сообщил он. По его словам, помощь местным медикам оказывают медицинские службы соседних регионов.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил в своем Twitter, что уже направляется на место катастрофы вместе со своим заместителем.

Генконсульство России не располагает информацией о погибших или пострадавших россиянах при обрушении моста в Генуе.

Как сообщает Il Fatto Quotidiano со ссылкой на слова спасателей, участвовавших в разборе завалов, во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. Глава скорой помощи, в свою очередь, говорит о 20 машинах, оказавшихся под завалами.

Общая длина виадука составляет 1182 м, высота пролетов — более 45 метров, высота опор — 90 м. Железобетонный мост был открыт сентябре 1967 года. На открытии сооружения присутствовал президент Италии Джузеппе Сарагат.

Погибли более 20 человек при обрушении автомобильного моста высотой 45 м в Генуе

Видео ria.ru

Очевидцы, ставшие свидетелями обрушения автомобильного моста в Генуе, утверждают, что в него попала молния, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TG24COM. Также в качестве возможной причины катастрофы называлась просадка конструкций моста.

В результате трагедии погибли не менее 22 человек, сообщил замглавы Минтранса Эдоардо Рикси. Ряд пострадавших госпитализировали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

В генуэзский госпиталь «Вилла Скасси» уже доставлены семь человек с тяжелыми ранениями. Кроме того, помощь врачей потребовалась многим женщинам и детям, которые стали свидетелями обрушения моста.

На месте происшествия работают команды кинологов и двести пожарных.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отмену пенсий допускает Володин. А может быть избрать нового спикера Государственной думы, Мусорный контейнер упал на кроссовер в Бердске Погибли более 20 человек при обрушении автомобильного моста высотой 45 м в Генуе

(2) Комментариев

  1. Аноним

    вот и вся суть европейской безопасности и ценность человеческой жизни.
    печально что даже там уже такой развал и бардак

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • 132

      Бардак везде. Разница только в том, что они нам показывают как у них хорошо, чтобы нас посрамить. Но если читать их собственные новости и общаться с людьми — ой как там не ладно. Проблемы никуда не делись. Люди везде одинаковые. Что в нашей стране, что там. Только форма бардака разная. Вот и получается, что свой бардак они за бардак не считают, поэтому у них всё хорошо, а нам на наш всегда готовы указать.

      Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика