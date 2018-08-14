Погибли более 20 человек при обрушении автомобильного моста высотой 45 м в Генуе

Жертвами обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе во вторник, 14 августа, стали несколько десятков человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные местной скорой помощи.

В заявлении полиции Италии указывается, что обрушилась часть виадука на автостраде A10, длина обрушившегося участка составляет порядка 200 м. Обрушение пролетов, на которых в это время были проезжавшие автомобили, произошло во время сильного ветра и непогоды, указывает полиция и очевидцы.

Газета Il Fatto Quotidiano приводит комментарий главы местного управления скорой помощи Франческо Бермано, говорящего о большом числе жертв, передает РБК. «Колоссальные разрушения. Известно о десятках погибших, упавших с моста и тех, кто оказался под обломками. Пожарные и медицинские работники вытаскивают людей, кто-то уже прибыл в больницы Генуи», — сообщил он. По его словам, помощь местным медикам оказывают медицинские службы соседних регионов.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил в своем Twitter, что уже направляется на место катастрофы вместе со своим заместителем.

Генконсульство России не располагает информацией о погибших или пострадавших россиянах при обрушении моста в Генуе.

Как сообщает Il Fatto Quotidiano со ссылкой на слова спасателей, участвовавших в разборе завалов, во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. Глава скорой помощи, в свою очередь, говорит о 20 машинах, оказавшихся под завалами.

Общая длина виадука составляет 1182 м, высота пролетов — более 45 метров, высота опор — 90 м. Железобетонный мост был открыт сентябре 1967 года. На открытии сооружения присутствовал президент Италии Джузеппе Сарагат.

Видео ria.ru

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Очевидцы, ставшие свидетелями обрушения автомобильного моста в Генуе, утверждают, что в него попала молния, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TG24COM. Также в качестве возможной причины катастрофы называлась просадка конструкций моста.

В результате трагедии погибли не менее 22 человек, сообщил замглавы Минтранса Эдоардо Рикси. Ряд пострадавших госпитализировали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

В генуэзский госпиталь «Вилла Скасси» уже доставлены семь человек с тяжелыми ранениями. Кроме того, помощь врачей потребовалась многим женщинам и детям, которые стали свидетелями обрушения моста.

На месте происшествия работают команды кинологов и двести пожарных.