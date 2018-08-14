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Турция объявила бойкот американской электронике

Эрдоган заявил, что готов перейти на расчеты в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном и Украиной. И странами Европы тоже — если те захотят избавиться от «оков» доллара.

14.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Турция объявила бойкот американской электронике

Турция ограничит импорт электроники из США

Турция ограничит импорт электроники, которую выпускают американские компании, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы будем бойкотировать американскую электронную продукцию. У них есть iPhone, но есть также и Samsung. Мы также имеем свой собственный [турецкий смартфон] Venus Vestel», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet.

«Мы можем сделать две вещи – одну в экономике, другую в политике. Мы приняли меры для нужд экономики и мы продолжим их реализовывать. Но что более важно, на мой взгляд, это сохранять сильной нашу политическую позицию», – подчеркнул Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами – Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Если страны Европы тоже захотят избавиться от «оков» доллара, то Анкара готова и с ними вести торговлю в национальных валютах, отмечал он.

Что общего у падения рубля и турецкой лиры

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, подчеркивал Эрдоган. Любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это, предупреждал турецкий лидер.

В пятницу начался обвал курса турецкой лиры. Одной из главных причин стали сомнения инвесторов в независимости центробанка Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику. Волатильность на рынке Турции усилилась после обострения конфликта с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь.

В начале августа США ввели санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции. В ответ Эрдоган распорядился заморозить счета двух американских министров. Кроме того, турецкие власти задержали американского пастора Эндрю Брансона. Протестантский пастор был арестован в прошлом году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г.

Источник: Ведомости


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