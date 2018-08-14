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СК расследует дело о трагическом пожаре «из-за мангала» Бердска

После смерти обожженной на 50% женщины, материалы из МЧС передали в Следственный комитет, который установит причину возгорания и виновных.(ВИДЕО)

14.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

СК расследует дело о трагическом пожаре из за мангала Бердска

Дом сгорел вместе с надворными постройками

Крупный пожар в Бердске, произошедший в Бердске 6 августа в частном секторе Бердска, может иметь уголовное продолжение.

Сегодня, 14 августа, начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что материалы дела по факту возгорания дома №2 улицы Ватутина в Бердске передали в Следственный комитет.

— Так как пострадавшая на пожаре женщина скончалась, материалы дела направлены для дальнейшего расследования в отдел Следственного комитета по Бердску. Причину пожара и виновных в возгорании дома установят в ходе расследования, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Павел Винаков.

Старший помощник руководителя следственного управления регионального СКР Дмитрий Чечулин сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что пока материалы дела не поступили в Следственный комитет из областного главка МЧС.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 6 августа огонь уничтожил дом на двоих хозяев в частном секторе Бердска. В огне пострадали три человека из семьи – мать с отцом и 19-летний сын, которые снимали одну половину дома на двух хозяев.

После пожара их увезла в больницу «скорая» с ожогами различной степени тяжести. Все пострадавшие находились в тяжелом состоянии.

9 августа в реанимации Бердской ЦГБ скончалась женщина, получившая ожоги 50% тела. Она умерла, не приходя в сознание.

— Мужчину перевели в травматологическое отделение нашей больницы. Сына скончавшейся женщины мы отправили в областной ожоговый центр, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

По словам соседей, еще до пожара – примерно в час ночи – от приусадебного участка, где проживают арендаторы, шел стойкий запах жареного шашлыка.

 

Первое из трех пожарных подразделений прибыло на место происшествия уже через 9 минут после вызова — в 3.48. Частный дом и пристроенные к нему надворные постройки горели открытым огнем, произошло обрушение крови, сгорел гараж с автомобилем – столь разрушительные последствия указывают на позднее обнаружение возгорания.

Пожар развития не получил и в течение получаса локализован в тех масштабах, которые сложились на момент прибытия пожарных – 210 кв. метров. Проливка и разборка поврежденных конструкций продолжалась до 10.15.

Как позже подтвердили в региональном управлении МЧС, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, рассматривается, как основная версия причины крупного пожара. Проверяют информацию соседей о том, что пожар мог вспыхнуть из-за непотушенных углей из мангала. По предварительным данным, в очаге пожара, который уже обнаружен, никаких физических средств не выявлено: ни электрики, ни печи.

— Люди в такой ситуации находятся в шоковом состоянии. Им нужна реальная помощь, а не консультации, — был категоричен мэр Бердска Евгений Шестернин на совещании чиновников утром 6 августа.

Пять человек из сгоревшего дома остались без крова и личных вещей. Как стало известно «Курьеру», погорельцам дали жилье.


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