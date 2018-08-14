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За ручку-пистолет к 1,5 года условно осудили «Джеймса Бонда» из Бердска

Осужденный бердчанин предложил правоохранителям свою версию — оружие он нашел возле дома. Ручка может стрелять патронами калибра 5,6 мм.

14.08.2018 Фото: УТ МВД по СФО Один комментарий

 

За ручку пистолет к 1,5 года условно осудили Джеймса Бонда из Бердска

Ручка стреляет реальными патронами

За хранение ручки-пистолета получил срок житель Бердска, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского управления МВД по на транспорте сегодня, 14 августа.

Полицейские задержали 27-летнего бердчанина на бердском железнодорожном вокзале. Во время досмотра у него нашли некое устройство, которое напоминало ручку. На самом деле это был полноценный пистолет с четырьмя патронами. После экспертизы находки выяснилось, что ручка-пистолет была самодельной, но для ее производства использовалось заводское оборудование. Ручка могла стрелять патронами калибра 5,6 мм.

«Четыре патрона относятся к пригодным для стрельбы боеприпасам к нарезному оружию и являются длинными патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм заводского изготовления», – отметили в транспортной полиции.

Сам мужчина пояснил правоохранителям, что ручку и патроны он нашел на улице около дома еще в апреле.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Бердский городской суд приговорил горожанина к 1,5 года лишения свободы условно.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    А чё условно? Стрелка-то не условная! =-O

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