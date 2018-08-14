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«Единая Россия» поддержит работающие с партией власти НКО

Единороссы запустят Центр поддержки гражданских инициатив. Речь идет о некоммерческой помощи активистам.

14.08.2018 Фото: segodnya.ua Нет комментариев

«Единая Россия» поддержит работающие с партией власти НКО

«Единая Россия» поддержит активистов нематериально

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак объявил о запуске Центра поддержки гражданских инициатив на базе региональных институтов сторонников партии. По его словам, центр займется «поддержкой гражданских инициатив и проектов некоммерческих организаций (НКО), региональных лидеров общественного мнения и активных граждан». Сопредседатель совета сторонников партии Сергей Боярский уточнил, что речь идет только о некоммерческой поддержке. По мнению политолога Александра Кынева, проект будет направлен только на те НКО, которые уже работают с партией власти.

О запуске Центра поддержки гражданских инициатив Андрей Турчак заявил на молодежном форуме «Машук 2018». По его словам, проект стал результатом дискуссии в региональных отделениях о том, «как обновить партию, сделать ее более востребованной и полезной для людей». «Одной из идей снизу было создание в партии постоянного механизма поддержки инициатив общественников на местах, помощи в общественных стартапах активным молодым людям и НКО»,— пояснил секретарь генсовета «Единой России». По его словам, центр будет работать на базе региональных институтов сторонников «Единой России» и должен обеспечить «более четкое взаимодействие между волонтерами, благополучателями и органами власти».

Господин Турчак уточнил, что каждый проект «должен быть направлен на развитие территорий и иметь социальную направленность».

В числе ключевых направлений работы центра будет поддержка социально значимых гражданских инициатив и проектов НКО, патриотических проектов, новых медиа и журналистов, развитие внутреннего туризма.

Концепция проекта будет утверждена официально на президиуме генсовета партии.

Сопредседатель центрального координационного совета сторонников «Единой России» Сергей Боярский уточнил, что «раздавать гранты» центр не будет. «Только консультации, информационная и юридическая помощь. Но мы не исключаем поддержки с целью получения государственных грантов»,— сказал он “Ъ”. По его словам, в каждом регионе на базе партии будет создан наблюдательный совет, куда войдут политики, представители общественности и бизнеса.

Критерии, которым должен соответствовать проект, самые простые. Это реализуемость, количественная измеримость результатов, масштабируемость, направленность на всю Россию. Также проект не должен противоречить ценностям партии»,— пояснил господин Боярский.

Политолог Александр Кынев считает, что новый проект единороссов будет работать «для своих». «В регионах гранты уже давно получают те, кто надо. Зачастую главы этих НКО являются членами »Единой России». Вряд ли это посыл организациям, которые еще не включены в систему. Круг своих и чужих давно определен»,— сказал эксперт.

Источник: Ъ


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