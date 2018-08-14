Завалили мусором сквер Молодежи в Бердске

На замусоренный сквер молодежи за ДК «Родина» жалуются жители Бердска. Некоторые микрорайоновцы уверены, что не будь в сквере скамеек, то и грязи было бы значительно меньше.

Напомним, в 2014 году заброшенную рощу за Дворцом культуры начала облагораживать бердская молодежь.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» и.о. начальника отдела по делам молодежи (ОДМ) Зоя Гусельникова, инициатива создания сквера молодежи исходила от городского совета молодежи. Советом молодежи тогда руководил Евгений Коржов. На первый выигранный грант ребята обустроили дорожки в сквере. После того, как выгребли из рощи весь мусор. На следующие гранты возвели за ДК «Родина» детскую и спортивную площадки.

Этим летом, по словам Зои Владимировны, сквер убирают подростки из отряда «Зеленый патруль». Не так давно они выезжали на место и наводили порядок. В июле помимо уборки территории ребята еще и красили мусорки, отметила Гусельникова. Осенью и весной, в дни городского субботника рощу убирают волонтеры. УЖКХ летом скашивает траву.

— Завтра мы выезжаем в поселок Боровой, будет с «Зеленым патрулем» убирать территорию памятника, и если останется время, то уберем мусор в сквере молодежи, — рассказала 14 августа Зоя Гусельникова.

Сквер молодежи не стоит на балансе УЖКХ, но по просьбе ОДМ помогают в уборке. Как в скосе травы, так и в предоставлении техники, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» вице мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По мнению Владимира Захарова, сквер молодежи нужно брать на баланс отделу по делам молодежи и в дальнейшем развивать данную территорию. Тогда там будет чисто, уверен Владимир Николаевич.

А в Бердске продолжают появляться новые зеленые зоны. Скоро возле роддома откроется «Папина аллея». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прямо к родильному отделению будет вести асфальтированная дорожка. Финансирование работ проводится за счет программ «Комфортная среда» и «Безопасные и качественные дороги». Остальные деньги на создание «Папиной аллеи» пойдут из казны города и спонсорской помощи.