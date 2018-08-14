Приготовить шашлык пытались на «Медном всаднике» в Санкт-Петербурге

Специалисты не обнаружили повреждений на памятнике императору Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади Петербурга после того, как группа молодых людей пыталась приготовить на нем шашлык. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

«Специалисты службы по текущему уходу за памятниками города Государственного музея городской скульптуры произвели внеплановый осмотр памятника. <…> Бронзовая поверхность и гранитный постамент не имеют интенсивных загрязнений и потеков, механических повреждений и деформаций скульптуры также не обнаружено», — сказано в сообщении пресс-службы.

В городском комитете по культуре отметили, что реставраторы почистили памятник. По информации ведомства, он находится в удовлетворительном состоянии, однако, как пояснили ТАСС в пресс-службе комитета, специалисты опасаются, что повреждения могут проявиться позднее, поэтому эксперты продолжат дополнительное наблюдение за памятником.

Ранее сообщалось, что Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге ищет молодых людей, которые неделю назад забрались на памятник «Медный всадник» на Сенатской площади в центре города и попытались установить на нем мангал. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что злоумышленники были задержаны, их действия квалифицировали по статье «Мелкое хулиганство» и оштрафовали.

Бронзовый памятник Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади, высота которого достигает почти 10,5 метров, был открыт в 1782 году. Модель конной статуи была выполнена скульптором Этьеном Фальконе, голову статуи лепила его ученица Мари Колло. Памятник установлен на гром-камне, который извлекли из-под земли в историческом районе Петербурга Конная Лахта. «Медный всадник» часто становился «героем» русской литературы, самый знаменитый пример — одноименная поэма Александра Пушкина.

Источник: ТАСС