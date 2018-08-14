Наталья Поклонская вышла замуж

В минувшие выходные в Республике Крым прошло бракосочетание заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Пара решила провести свадебную церемонию в Крыму, где Наталья Поклонская проживала с 10 лет и на защиту которого встала во время событий 2014 года, став прокурором Автономной Республики Крым, а затем прокурором Крыма уже в составе РФ.

Как рассказали «Шторму» гости, «свадьба была скромная, но со вкусом». На церемонии были коллеги Поклонской по Думе, родственники, коллеги из силовых структур.

Сама Наталья Поклонская заявила в разговоре со «Штормом», что «пока не готова комментировать личную жизнь».

Ранее депутат также избегала вопросов о личной жизни. В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, так как с первым мужем она была в разводе. Но все же в прессе проскальзывало, что у нее есть мужчина, отношения с которым не были зарегистрированы.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», — говорила в 2017 году Поклонская.

Также она говорила, что специально называла своего мужчину мужем, чтобы отбить желание поклонников флиртовать с ней. «Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права», — заявляла ранее депутат.

Избранником 38-летней Натальи Поклонской стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Соловьев работал в силовых структурах — был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011–2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, когда его возглавляла Ирина Яровая. После перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Источник: DaileStorm