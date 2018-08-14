Петля тарзанки оторвала руку 13-летнему мальчику на Алтае

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования 13-летнего мальчика в селе Маралиха Чарышского района.

По данным ведомства, днем 10 августа трое подростков играли на берегу реки Маралихи. Мальчики прыгали в речку с привязанной к дереву веревки — «тарзанки».

— Во время прыжка рука одного ребенка попала в петлю на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация, — сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Подростка доставили в больницу Барнаула вертолетом санавиации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства получения травмы несовершеннолетним. В частности — почему дети отдыхали без присмотра в не предназначенном для купания месте.