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Ответ УЖКХ: Соответствует нормам дорожная разметка на ул. Лунной в Бердске

Бердчане недовольны горизонтальной разметкой на реконструированной за 84 млн рублей улице Микрорайона — из-за сплошной линии не из всех дворов можно выехать. Мэр поручил разобраться.

14.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Анастасии Солодковой 5 коммент.

Ответ УЖКХ: Соответствует нормам дорожная разметка на ул. Лунной в Бердске

Бердчанам приходится нарушать правила ПДД, чтобы выехать на нужную полосу дороги

Бердчане поделились своим мнением о появившейся разметке на улице Лунной. После реконструкции улицы за 84 миллиона рублей, жителям прилегающих домов при выезде со двора, приходится кружить по городу. Директор УЖКХ Максим Совбанов среагировал на публикацию материала на сайте «Курьер. Среда. Бердск» и в сжатой форме ответил на вопросы, интересующие бердчан.

— При проведении ремонтных работ на ул. Лунная, выполнены мероприятия по установке светофорного оборудования на перекрестке улиц Лунная и Красная Сибирь. На перекрестке организованно регулируемое движение транспортных средств и пешеходов. В соответствии с установленным светофорным оборудованием выполнены дорожная разметка, которая соответствует действующим нормам и требованиям, — гласит официальный ответ Максима Совбанова.

Напомним, что на аппаратном совещании 13 августа в администрации Бердска мэр города Евгений Шестернин подчеркнул, что жители не должны объезжать полгорода, чтобы попасть на противоположную сторону улицы. Мэр отметил, то необходимо обратить внимание на обращение жителей ул. Лунной, где проходил капремонт по программе безопасные и комфортные дороги.

— Посмотрите, идут обращения граждан по поводу подъездов и выездов к магазинам. Выезд со двора ограничен. Я понимаю, что через каждые 5-10 метров мы это делать не можем. Но самый оптимальный вариант посмотреть, где выезд не из одного, а из нескольких дворов. Нужно обеспечить это, но в рамках законности. Мы делаем безопасные и качественные дороги и не нужно нарушать этот принцип. Но и объезжать полгорода чтобы выехать на противоположную сторону — это тоже неправильно. Найдите оптимальный вариант, — обратился мэр к Максиму Совбанову.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Да кто этот Совбанов там Кузменок говорят какой то рулит он и решает все вопросы по дорогам рабочии говорили он сразу сказал как решу так и будет .

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  2. Болдырев

    В принципе там всё нормально. За исключением одного выезда — со двора дома №4 — ближнего к перекрестку. Там попросту нельзя разорвать сплошную для поворота налево, чтобы беспрепятственно встать в полосы для дальнейшего поворота на Красную Сибирь и движения по Лунной в сторону Семи ветров. «Кружить по городу» — это громко сказано. Достаточно, выезжая со двора, повернуть по знаку направо, проехать до пунктира 30 метров и развернуться. Неудобно? Да! Но не смертельно! 8)

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  3. Аноним

    Русскую отремонтировали и со всех дворов выезды сделали.Всё как у людей,всё удобно и налево и направо.А у нас проще запретить.

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  4. Аноним

    В городе давно уже такие разметки. Выезжаешь, поворачиваешь направо, в подходящем месте разворачиваешься.
    Надо привыкать. А то едешь в город, там как будто другая страна и правила.

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