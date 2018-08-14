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Сибантрацит назван крупнейшим налогоплательщиком Новосибирской области

В целом поступления от крупнейших налогоплательщиков региона выросли почти на 60%.

14.08.2018 Фото: sibanthracite.ru Нет комментариев

Сибантрацит назван крупнейшим налогоплательщиком Новосибирской областиМежрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области за первое полугодие 2018 года мобилизовала в консолидированный бюджет РФ 16,2 млрд руб., в т.ч.: в федеральный бюджет — 9,7 млрд руб., в бюджет субъекта РФ — 6,5 млрд руб. Этот показатель больше аналогичного периода прошлого года на 58,9% (57,8% и 61,4% соответственно), сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

Основными источниками пополнения бюджетов всех уровней в первом полугодии были 10 компаний. Лидером по налоговым отчислениям по итогам полугодия стало АО «Сибантрацит». На втором месте — ООО «Разрез Восточный». Замыкает тройку лидеров — АО «РЭС». В ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области также вошли ООО «Восточная техника», ПАО «НЗХК», АО «Аэропорт Толмачево», ООО «Рич Фэмили», ЗАО «ЦФТ», МУП города Новосибирска «Горводоканал», АО Компания «Проксима».

Источник: Сибантрацит


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