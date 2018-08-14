По 200 тыс. рублей и больше получили в виде грантов из бюджета четыре ТОСа Бердска

Результаты конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Бердска юридическим и физическим лицам обнародовал пресс-центр мэрии сегодня, 14 августа.

Средства будут направлены на организацию благоустройства и озеленение территорий, проведение оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий по месту жительства, приобретение тренажеров, организацию досуга.

В соответствии с муниципальной программой «Бердск — территория гражданской ответственности: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан» на 2016-2019годы, в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в городе, на основании протокола конкурсной комиссии утвержден перечень победителей конкурса:

1. ТОС «Микрорайон Южный» — 276 713 рублей

2. ТОС «Микрорайон Новый» — 224 780

3. ТОС «Юго-Восточный» — 220 000

4. ТОС «Космический» — 193 793

5. ТОС «Озерный» — 158 014

6. ТОС «Северный» — 135 161

7. ТОС «Котовского» — 100 000

8. ТОС «Красная Сибирь 112» — 93 218

9. ТОС «Разинский» — 79 806,50

10.ТОС «Аэродромная» — 79 806,50

11. ТОС «Гастелло» — 79 806,50

12. ТОС «Горького» — 72 170

13. ТОС «Целинный» — 63 539

14. ТОС «Натали» — 62 069

15. ТОС «Успех» — 51 088,50

16. ТОС «Мусоргского» — 47 129

17. ТОС «Смирнова» — 19 906