По 200 тыс. рублей и больше получили в виде грантов из бюджета четыре ТОСа Бердска

Детскую площадку ТОС «Юго-Восточный» построил на средства гранта
Результаты конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Бердска юридическим и физическим лицам обнародовал пресс-центр мэрии сегодня, 14 августа.
Средства будут направлены на организацию благоустройства и озеленение территорий, проведение оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий по месту жительства, приобретение тренажеров, организацию досуга.
В соответствии с муниципальной программой «Бердск — территория гражданской ответственности: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан» на 2016-2019годы, в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в городе, на основании протокола конкурсной комиссии утвержден перечень победителей конкурса:
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10