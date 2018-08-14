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По 200 тыс. рублей и больше получили в виде грантов из бюджета четыре ТОСа Бердска

Всего субсидии на благоустройство территории, озеленение и праздники субсидии выиграли 17 бердских ТОСов.(СПИСОК)

14.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

По 200 тыс. рублей и больше получили в виде грантов из бюджета четыре ТОСа Бердска

Детскую площадку ТОС «Юго-Восточный» построил на средства гранта

Результаты конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Бердска юридическим и физическим лицам обнародовал пресс-центр мэрии сегодня, 14 августа.

Средства будут направлены на организацию благоустройства и озеленение территорий, проведение оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий по месту жительства, приобретение тренажеров, организацию досуга.

В соответствии с муниципальной программой «Бердск — территория гражданской ответственности: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан» на 2016-2019годы, в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в городе, на основании протокола конкурсной комиссии утвержден перечень победителей конкурса:

1. ТОС «Микрорайон Южный» — 276 713 рублей
2. ТОС «Микрорайон Новый» — 224 780
3. ТОС «Юго-Восточный» — 220 000
4. ТОС «Космический» — 193 793
5. ТОС «Озерный» — 158 014
6. ТОС «Северный» — 135 161
7. ТОС «Котовского» — 100 000
8. ТОС «Красная Сибирь 112» — 93 218
9. ТОС «Разинский» — 79 806,50
10.ТОС «Аэродромная» — 79 806,50
11. ТОС «Гастелло» — 79 806,50
12. ТОС «Горького» — 72 170
13. ТОС «Целинный» — 63 539
14. ТОС «Натали» — 62 069
15. ТОС «Успех» — 51 088,50
16. ТОС «Мусоргского» — 47 129
17. ТОС «Смирнова» — 19 906


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