Мэр Бердска: Жители не должны видеть прелести переполненных мусорных контейнеров

Зарастают мусором контейнерные площадки в выходные дни возле многоквартирных домов в Бердске. Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил подчиненным устранить эту проблему, увеличив количество вывоза мусора в праздники и выходные.

За прошлую неделю сотрудники отдела энергетики и ЖКХ осмотрели 26 многоквартирных домов и в шести их них выявили нарушения по состоянию контейнерных площадок. В список попали дома №13 по ул. Пионерской, №20 по ул. Лунной и другие, рассказала на совещании чиновников 13 августа замначальника отдела энергетики и ЖКХ Наталья Басалаева.

— В управляющие компании направлены уведомления об устранении нарушений. Вместе с тем по результатам анализа договоров между УК и перевозчиками установлено, что периодичность вывоза твердых бытовых отходов в подавляющем большинстве семь раз в неделю. Контроль исполнения договора лежит на управляющих компаниях. Весь обзор нарушений по результатам объезда традиционно рассматривается на штабе по подготовке к отопительному сезону, — отметила Басалаева.

Евгений Шестернин попросил сотрудников отдела энергетики и ЖКХ подойти к логическому финишу, связанному с анализом вывоза твердых бытовых отходов в выходные дни.

— То что это семь раз в неделю говорит о том, что это один раз в день. Но практика по эксплуатации показывает, что в выходные и праздничные дни эта периодичность приводит к тому, что контейнеры стоят битком набитые мусором. Значит, периодичность должна меняться. Соглашаться с тем, в каком виде контейнеры находятся в выходные дни, это неправильно. И мы не должны с этим мириться. Это не прихоть, а требование. Потому что ряд контейнеров люди стараются отодвигать от своих подъездовя, и кто оказался крайним вынужден наблюдать из окон своей квартиры, особенно в жару, все прелести, которые способствуют понятно чему. Так что давайте подводить логическое завершение. И давайте анализировать договорные отношения. Здесь должна быть прямая заинтересованность управляющих компаний. А у нас есть мотивация для УК. Не хотелось бы закладывать это в основу наших взаимоотношений. Закладывают все таки сознание вперед, это первичное, а второе, административный ресурс, это вторичное, — был категоричен мэр.