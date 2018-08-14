Мэр Бердска: Жители не должны видеть прелести переполненных мусорных контейнеров

Трудно назвать счастливчиками жителей, под окнами которых располагаются контейнеры с бытовыми отходами
Зарастают мусором контейнерные площадки в выходные дни возле многоквартирных домов в Бердске. Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил подчиненным устранить эту проблему, увеличив количество вывоза мусора в праздники и выходные.
За прошлую неделю сотрудники отдела энергетики и ЖКХ осмотрели 26 многоквартирных домов и в шести их них выявили нарушения по состоянию контейнерных площадок. В список попали дома №13 по ул. Пионерской, №20 по ул. Лунной и другие, рассказала на совещании чиновников 13 августа замначальника отдела энергетики и ЖКХ Наталья Басалаева.
— В управляющие компании направлены уведомления об устранении нарушений. Вместе с тем по результатам анализа договоров между УК и перевозчиками установлено, что периодичность вывоза твердых бытовых отходов в подавляющем большинстве семь раз в неделю. Контроль исполнения договора лежит на управляющих компаниях. Весь обзор нарушений по результатам объезда традиционно рассматривается на штабе по подготовке к отопительному сезону, — отметила Басалаева.
Евгений Шестернин попросил сотрудников отдела энергетики и ЖКХ подойти к логическому финишу, связанному с анализом вывоза твердых бытовых отходов в выходные дни.
— То что это семь раз в неделю говорит о том, что это один раз в день. Но практика по эксплуатации показывает, что в выходные и праздничные дни эта периодичность приводит к тому, что контейнеры стоят битком набитые мусором. Значит, периодичность должна меняться. Соглашаться с тем, в каком виде контейнеры находятся в выходные дни, это неправильно. И мы не должны с этим мириться. Это не прихоть, а требование. Потому что ряд контейнеров люди стараются отодвигать от своих подъездовя, и кто оказался крайним вынужден наблюдать из окон своей квартиры, особенно в жару, все прелести, которые способствуют понятно чему. Так что давайте подводить логическое завершение. И давайте анализировать договорные отношения. Здесь должна быть прямая заинтересованность управляющих компаний. А у нас есть мотивация для УК. Не хотелось бы закладывать это в основу наших взаимоотношений. Закладывают все таки сознание вперед, это первичное, а второе, административный ресурс, это вторичное, — был категоричен мэр.
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В свою очередь, жители должны требовать, чтобы власти города Бердска поверили наличие договоров на вывоз у коттеджей, частного сектора и т.д.
С этой проблемой знакомы все жители многоэтажек, рядом с которыми есть частный сектор, или коттеджи.
И получается, что затраты экономных частников взваливаются на плечи владельцев квартир.
Потому что более частый вывоз стоит больших денег.
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«И получается, что затраты экономных частников взваливаются на плечи владельцев квартир.
Потому что более частый вывоз стоит больших денег.»
Что же сделать, чтобы битый не битого не вез?
Для этого достаточно отменить все старые сборы на мусор и вместо них всех ввести один , по душевой и налог на все организации-фирмы — налог на вывоз мусора! Тогда отпадет необходимость обмана и тайного подкидывания мусора во дворы МКД навсегда! Если ты и так платишь налог на мусор то, что ты выиграешь подкинув мусор соседу?
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«В свою очередь, жители должны требовать, чтобы власти города Бердска поверили наличие договоров на вывоз у коттеджей, частного сектора и т.д.»
И это должно напугать коррупцию, кумовство и блат? Сами в это верите?
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