$3 млрд потеряли богатые россияне после сообщения об изъятии сверхдоходов металлургов

Российские миллиардеры потеряли более $3,1 млрд на фоне предложения помощника президента России Андрея Белоусова изъять дополнительные доходы у 14 металлургических, нефтехимических и химических компаний РФ. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg).

В частности, состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина из-за падения стоимости акций компании, по данным на 10 августа, снизилось на $832 млн, а состояния основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова и владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на $446 млн и $444 млн соответственно.

Кроме того, совладельцы Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов потеряли в совокупности более $600 млн. Совладельцы «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли $182 млн и $55 млн соответственно, а один из основных акционеров «Норильского никеля» Владимир Потанин — $290 млн.

9 августа стало известно об инициативе Андрея Белоусова наложить дополнительную фискальную нагрузку на компании горно-металлургического и химического комплекса. Он подсчитал, что ежегодно они могут отчислять в бюджет на реализацию майского указа президента не менее 0,5 трлн рублей. Всего в списке Белоусова значилось 14 компаний, среди которых такие, как «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Металлоинвест», «Северсталь», «Мечел», а также «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Идея обосновывалась тем, что ставка налогообложения в этих секторах ниже, чем у ТЭК, а рентабельность выше.

Источник: ТАСС