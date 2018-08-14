КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам
Продам 1-ю
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам

Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска

Единую цену на школьную форму в пределах 3-4 тыс. рублей хочет ввести депутат Госдумы

Мэр Бердска: Жители не должны видеть прелести переполненных мусорных контейнеров

За 11 слитков золота весом 2 кг пойдет под суд музыкант в Новосибирске

Силуанов: увеличивать налоговую нагрузку на металлургию не планирует правительство

Закрыли глаза на долги и подписали акты приемки школ и детсадов коммунальщики Бердска

Погибли на производстве 21 мужчина и 1 женщина за год в Новосибирской области

$3 млрд потеряли богатые россияне после сообщения об изъятии сверхдоходов металлургов

Списанные и сломанные спортивные снаряды установили во дворе дома в Бердске

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


$3 млрд потеряли богатые россияне после сообщения об изъятии сверхдоходов металлургов

Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять дополнительные доходы у компаний горно-металлургического и химического комплекса.

14.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

$3 млрд потеряли богатые россияне после сообщения об изъятии сверхдоходов металлургов

Российские металлурги теряют сверхдоходы

Российские миллиардеры потеряли более $3,1 млрд на фоне предложения помощника президента России Андрея Белоусова изъять дополнительные доходы у 14 металлургических, нефтехимических и химических компаний РФ. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg).

В частности, состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина из-за падения стоимости акций компании, по данным на 10 августа, снизилось на $832 млн, а состояния основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова и владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на $446 млн и $444 млн соответственно.

Кроме того, совладельцы Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов потеряли в совокупности более $600 млн. Совладельцы «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли $182 млн и $55 млн соответственно, а один из основных акционеров «Норильского никеля» Владимир Потанин — $290 млн.

9 августа стало известно об инициативе Андрея Белоусова наложить дополнительную фискальную нагрузку на компании горно-металлургического и химического комплекса. Он подсчитал, что ежегодно они могут отчислять в бюджет на реализацию майского указа президента не менее 0,5 трлн рублей. Всего в списке Белоусова значилось 14 компаний, среди которых такие, как «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Металлоинвест», «Северсталь», «Мечел», а также «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Идея обосновывалась тем, что ставка налогообложения в этих секторах ниже, чем у ТЭК, а рентабельность выше.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам Дорожные знаки на аварийно-опасном перекрёстке в Бердске противоречат друг другу Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика