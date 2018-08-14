$3 млрд потеряли богатые россияне после сообщения об изъятии сверхдоходов металлургов

Российские миллиардеры потеряли более $3,1 млрд на фоне предложения помощника президента России Андрея Белоусова изъять дополнительные доходы у 14 металлургических, нефтехимических и химических компаний РФ. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg).
В частности, состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина из-за падения стоимости акций компании, по данным на 10 августа, снизилось на $832 млн, а состояния основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова и владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на $446 млн и $444 млн соответственно.
Кроме того, совладельцы Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов потеряли в совокупности более $600 млн. Совладельцы «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли $182 млн и $55 млн соответственно, а один из основных акционеров «Норильского никеля» Владимир Потанин — $290 млн.
9 августа стало известно об инициативе Андрея Белоусова наложить дополнительную фискальную нагрузку на компании горно-металлургического и химического комплекса. Он подсчитал, что ежегодно они могут отчислять в бюджет на реализацию майского указа президента не менее 0,5 трлн рублей. Всего в списке Белоусова значилось 14 компаний, среди которых такие, как «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Металлоинвест», «Северсталь», «Мечел», а также «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Идея обосновывалась тем, что ставка налогообложения в этих секторах ниже, чем у ТЭК, а рентабельность выше.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10