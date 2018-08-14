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Единую цену на школьную форму в пределах 3-4 тыс. рублей хочет ввести депутат Госдумы

Представитель ЛДПР предлагает заказывать пошив формы из качественной ткани двум российским фабрикам

14.08.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Единую цену на школьную форму в пределах 3 4 тыс. рублей хочет ввести депутат Госдумы

Школьная форма должна стать единой

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить в России единую цену на школьную форму и отдавать заказы на ее пошив двум российским фабрикам.

По словам депутата, школьная форма во многом снижает уровень социального расслоения в классах. «Если школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше», — заявил РИА Новости Чернышов.

«Необходимо закрепить цену на покупку школьной формы для разных возрастов и сделать ее минимальной и отдать нашим фабрикам во Владимирской и Псковской областях», — считает парламентарий.

По мнению депутата, цена формы для учеников младших и средних классов не должна превышать трех тысяч рублей, для старшеклассников — четырех тысяч рублей.

«Ограничить цену тремя тысячами рублей; для старших классов, может быть, четырьмя тысячами, но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год. Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики», — отметил Чернышов.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Гость Очередной

    Да, обязательно именно этих фабрик.
    Ткани они закупят в Китае, рынок сбыта им обеспечат принудительно. Но 3-4 эта форма стоит не будет. Потому что туда ещё 2-3 заложат откатов. Красота. Совместный бизнес-проект с властями. Вот так надо!

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