Единую цену на школьную форму в пределах 3-4 тыс. рублей хочет ввести депутат Госдумы

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить в России единую цену на школьную форму и отдавать заказы на ее пошив двум российским фабрикам.

По словам депутата, школьная форма во многом снижает уровень социального расслоения в классах. «Если школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше», — заявил РИА Новости Чернышов.

«Необходимо закрепить цену на покупку школьной формы для разных возрастов и сделать ее минимальной и отдать нашим фабрикам во Владимирской и Псковской областях», — считает парламентарий.

По мнению депутата, цена формы для учеников младших и средних классов не должна превышать трех тысяч рублей, для старшеклассников — четырех тысяч рублей.

«Ограничить цену тремя тысячами рублей; для старших классов, может быть, четырьмя тысячами, но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год. Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики», — отметил Чернышов.

Источник: РИА Новости