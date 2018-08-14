КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам
Продам 1-ю
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам

Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска

Единую цену на школьную форму в пределах 3-4 тыс. рублей хочет ввести депутат Госдумы

Мэр Бердска: Жители не должны видеть прелести переполненных мусорных контейнеров

За 11 слитков золота весом 2 кг пойдет под суд музыкант в Новосибирске

Силуанов: увеличивать налоговую нагрузку на металлургию не планирует правительство

Закрыли глаза на долги и подписали акты приемки школ и детсадов коммунальщики Бердска

Погибли на производстве 21 мужчина и 1 женщина за год в Новосибирской области

$3 млрд потеряли богатые россияне после сообщения об изъятии сверхдоходов металлургов

Списанные и сломанные спортивные снаряды установили во дворе дома в Бердске

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Вена названа самым комфортным городом для жизни

Российские города Москва и Санкт-Петербург расположились на 68 и 70 местах соответственно.

14.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Вена названа самым комфортным городом для жизни

Вена названа самой комфортной

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Ranking 2018.
На первом месте расположилась столица Австрии Вена, второе место занял австралийский Мельбурн, на третьем — город Осака в Японии.
В первую десятку рейтинга также вошли Калгари в Канаде, Сидней в Австралии, Ванкувер в Канаде, Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.

Российские города Москва и Санкт-Петербург расположились на 68 и 70 местах соответственно. Самым непригодным городом для проживания, по версии The Economist, стал сирийский Дамаск.

Рейтинг составлен на основе ряда показателей, таких как уровень здравоохранения, степень культурного развития, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам Дорожные знаки на аварийно-опасном перекрёстке в Бердске противоречат друг другу Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика