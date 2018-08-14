Вена названа самым комфортным городом для жизни

Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам
Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска
Единую цену на школьную форму в пределах 3-4 тыс. рублей хочет ввести депутат Госдумы
Мэр Бердска: Жители не должны видеть прелести переполненных мусорных контейнеров
За 11 слитков золота весом 2 кг пойдет под суд музыкант в Новосибирске
Силуанов: увеличивать налоговую нагрузку на металлургию не планирует правительство
Закрыли глаза на долги и подписали акты приемки школ и детсадов коммунальщики Бердска
Погибли на производстве 21 мужчина и 1 женщина за год в Новосибирской области
$3 млрд потеряли богатые россияне после сообщения об изъятии сверхдоходов металлургов
Списанные и сломанные спортивные снаряды установили во дворе дома в Бердске