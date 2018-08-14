Ремонтировать суда на «Ремиксе» будет бизнесмен Илющенко до 2035 года в Бердске

Ремонтируют баржу-паром рядом с пристанью «Ремикс» в Бердске. Бердчане возмущены, что ремонтные работы проводят на акватории Бердского залива в черте города и задаются вопросом, законно ли бизнесмен Александр Илющенко делает это.

Старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам Олег Колобов объяснил «Курьер. Среда. Бердск», что баржа-паром не поднадзорна ГИМС. Это большое маломерное судно.

— За баржами и кораблями мы не следим, — подчеркнул Колобов.

По словам директора Западно-Сибирского филиала Российского речного реестра Владимира Макарова, их деятельность заключается в проверке технического состояния данной баржи.

В компетенцию Речного реестра не входит вопрос, на каких основаниях швартуют баржу в акватории Бердского залива, пояснил Макаров. Баржу привели, поставили, сотрудники Речеестра ее освидетельствуют и оформят.

— Судно должно быть не водотечное, не деформированное, износ не должен превышать предельной допустимости и так далее, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Макаров.

Ремонт баржи-парома начали 9 августа, вскоре плавсредство уберут с акватории Бердского залива, сообщил Владимир Алексеевич.

— Суда стоят на воде, и поэтому полномочия по даче каких-либо согласований, а скорее всего это должен быть договор на водопользование, находятся в компетенции Верхне-Обского бассейнового водного управления, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского управления земельных отношений Светлана Бахарева.

Как отметила Светлана Владимировна, бердчане уже не первый раз задают вопрос по законности нахождения барж или кораблей в Бердском заливе и их ремонте. В 2017 году управление природными ресурсами и окружающей среды делал запрос о законности использования участка акватории водного объекта.

Баржа-паром на акватории Бердского залива находится на законных основаниях, заявила «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова. В августе прошлого года на встрече с депутатами и чиновниками бердчане заинтересовались этим вопросом. Управление природными ресурсами отправило запрос в Верхне-Обское бассейновое водное управление по законности использования участка акватории водного объекта – Бердского залива Новосибирского водохранилища.

В ответ на запрос о предоставлении права пользования акваторией водного объекта была предоставлена следующая информация: право пользования акваторией предоставлено ИП Илющенко А.П. на основании договора водопользования № 54-13.01.02.005-ХДРБВ –Т-2015-00530/00 от 25 февраля 2015 года на срок до 24 февраля 2035 года для использования участка акватории, в том числе для рекреационных целей, и предусматривает размещение на акватории плавательных средств, других объектов и сооружений.

Ремонтируемую на берегу Бердского залива баржу-паром с нетерпением ждут жители сел на правом берегу Оби.

Как писали на ngs.ru, в Новосибирской области 7 августа перестал ходить паром между селами Чингис и Спирино: отрезанными от районного центра, поселка Ордынского, оказались сотни жителей правого берега Оби. Без парома сельчанам приходится сложно.

Первый заместитель главы администрации Ордынского района Юрий Краус пояснил, что паромы между селами Чингис и Спирино сейчас не ходят из-за того, что флот перевозчика, компании «Норд-Вест», оказался не готов. Он пояснил, что истек срок освидетельствования на баржу, перевозящую транспорт. Ее нужно перегнать в Бердск и пройти освидетельствование у сотрудников Речного регистра.

В ООО «СК «Норд-Вест» пояснили, что в этом году вообще не планировали работать на паромной переправе Спирино — Чингис. Но в мае 2018 года выяснилось, что обслуживать это направление некому, и администрация Ордынского района попросила «Норд-Вест» заняться перевозками. Быстро подготовить технику и найти работников оказалось сложно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 24 июня 2017 года возле пристани «Ремикс» затонул буксировочный катер «Марс», стоявший на ремонте. Вызванная владельцем «Марса» техника не смогла вытащить катер. Лишь на следующий день более мощный кран поднял судно из воды.

Причиной затопления корабля стала высокая волна, захлестнувшая судно. На месте затопления работала аварийно-спасательная служба Новосибирской области, бердские спасатели.

Было небольшое количество разлива нефтепродуктов — пленка около 20 квадратных метров. В катере топлива практически не было.

Спасатели выставили боновые ограждения, не позволяющие масляному пятну растекаться по акватории Бердского залива. Затем поверхность воды обработали специальным порошком-сорбентом, и масляные пятна убрали для последующей утилизации.