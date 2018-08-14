Поднять тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа хочет правительство

Повышение тарифов ЖКХ в 2019 году следует провести в два этапа, считает Минэкономразвития. И рост не должен превысить цель по инфляции: отрасль получила 60 млрд руб. дополнительных доходов из-за быстрого роста тарифов в 2017 году

Минэкономразвития сформулировало свои предложения об индексации коммунальных тарифов в связи с повышением НДС. По плану министерства она должно пройти в два этапа, причем рост платы за ЖКХ должен уложиться в прогноз по инфляции. Предложения МЭР направлены в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), РБК ознакомился с документом.

«Министерство действительно направило такое письмо в заинтересованные ведомства», — подтвердили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

Вслед за налогом

О том, что вслед за ростом НДС с 18 до 20%, который запланирован на 1 января 2019 года, власти обсуждают дополнительное повышение тарифов ЖКХ, в начале августа сообщила газета «Известия». Сейчас тарифы повышаются ежегодно с 1 июля, средняя индексация ограничена ориентиром по инфляции (4%).

Повысить тарифы уже с 1 января попросила ассоциация «ЖКХ и городская среда» (письмо об этом она направила главе Минстроя Владимиру Якушеву). Там говорилось, что при повышении НДС у организаций ЖКХ, предоставляющих потребителям услуги на 4,5 трлн руб., за первое полугодие сформируются прямые убытки в 45 млрд руб. Ассоциация объединяет организации и партнерства, работающие в сфере ЖКХ: водоканалы, поставщиков электроэнергии, энергосбытовые компании, управляющие компании и т.д.

Чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия, МЭР предлагает повысить тарифы с 1 января частично. Размер повышения составит 1,7% — именно так, по оценке министерства, вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20%. Согласно действующему законодательству, напоминает Минэкономразвития в документе, тарифы на 1 января не могут превышать тарифы на 31 декабря предыдущего года, а их индексация проводится 1 июля. Чтобы избежать противоречий в законе, МЭР предлагает оставить такой запрет, но сделать исключение из-за повышения НДС.

В то же время министерство предлагает скорректировать величину индексации с 1 июля 2019 года так, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию». Таргет Центробанка по инфляции составляет 4%, но пока этот показатель ниже: в 2018 году, по прогнозу Минэкономразвития (*.pdf), цены вырастут на 3,1%. Однако в следующем году на фоне повышения НДС инфляция, согласно ожиданиям МЭР, ускорится до 4,3%.

Из-за повышения 1 января индексация платы за ЖКХ 1 июля, как пишет МЭР, должна быть снижена с 4 до 2,4%. Это ниже фактической инфляции 2017 года, указывает министерство, ссылаясь на поручение президента Владимира Путина 2013 года, согласно которому тарифы на коммунальные услуги должны расти не быстрее прошлогодней инфляции. Решение о тарифах на 2019 год принимается в 2018 году, поэтому предельным уровнем выступает инфляция 2017 года, которая, по данным Росстата, составила 2,5%.

При этом с 1 июля 2017 года тарифы индексировались на 4% «при фактической инфляции за 2017 год и за период с июля 2017 года по июль 2018 года на уровне 2,5%», напоминает министерство. За счет этого коммунальные компании, по предварительной оценке, «получили около 60 млрд руб. дополнительных доходов», отмечает МЭР.

Минэкономразвития пишет, что в связи с повышением НДС расходы коммунального комплекса в 2019 году вырастут на 16 млрд руб. (уже с начала года у них возникнет обязанность по уплате НДС, которую нельзя выставить в качестве платы населению). Но это составляет менее 1% средств, которые он получит при дополнительной индексации с июля 2019 года, указывает МЭР.

«Если НДС в плате граждан будет учитываться с 1 июля, то ресурсоснабжающие организации все равно будут его оплачивать с 1 января, как и предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, но за свой счет — и потом включат возникшие от этого убытки в тарифную базу. Это около 0,8 п.п.», — говорит собеседник РБК в финансово-экономическом блоке правительства. В таком случае с учетом ожидаемой инфляции, а также прямого роста тарифов от повышения НДС (1,7 п.п.) рост совокупного платежа граждан 1 июля может быть заметно больше, чем 4%, объясняет он.

Реакция коммунальщиков

Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин заявил РБК, что январское повышение тарифов на 1,7% позволит учесть рост НДС. Однако с индексацией тарифов в июне на уровень ниже инфляции он не согласен: «Если мы с такой периодичностью начинаем пересматривать тарифы, то это нужно закреплять как правило. Если в следующем году инфляция вдруг будет не 2,5%, а, например, 5%, то нужно, чтобы с такой же скоростью и быстротой корректировались тарифы».

Корректировки происходят только в сторону снижения, а не в сторону повышения, говорит Макрушин. «Только последний год у нас инфляция действительно была в тех значениях, которые изначально прогнозировались, все предыдущие годы инфляция превышала запланированные значения. Никаких корректировок в связи с этим не вводилось», — отмечает он. Кроме того, сейчас при расчете тарифов не предусмотрен расчет инфляции с июля по июль, который приводится в письме Минэкономразвития, напоминает Макрушин.

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что повышение тарифов из-за роста НДС обсуждается, но позиция службы пока не сформирована. «Предложение [Минэкономразвития] в Минэнерго поступило. На текущий момент в ведомстве рассматривают предложение», — сказал представитель Минэнерго. Пресс-служба Минстроя подтвердила, что в министерстве получили письмо Минэкономразвития. «Сейчас документ дорабатывается. Возможно, будет корректировка по цифрам от Минстроя», — сообщили в ведомстве.

Источник: РБК