Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска

Вчера, 13 августа, останки 322 бойцов торжественно перезахоронили на Петропавловском кладбище в городе Белом Тверской области. Останки бойцов подняли из земли в ходе Вахты Памяти-2018. В их числе останки пяти солдат, найденные поисковиками бердского отряда «Кондор». На протяжении 17 лет бердские поисковики из «Кондора» участвуют в экспедициях на тверской земле.

— В эту Вахту Памяти поисковый отряд «Кондор» поднял останки 5 бойцов. В экспедиции этого года участвовали 30 школьников и студентов Бердска, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора городского отдела по делам молодежи Зоя Гусельникова.

Она отметила, что в этом году идентифицировать останки бойцов не получилось. За 17 лет поисковый отряд «Кондор» поднял на поверхность около 200 останков воинов. Мемориал Славы воинам-сибирякам 6-го сибирского добровольческого стрелкового корпуса установлен в деревне Плоское, где захоронено 12,5 тыс. бойцов.

В ожесточенных боях Великой Отечественной войны под городом Белым сложили головы десятки тысяч солдат и офицеров, в том числе воины-сибиряки Сибирской дивизии, формировавшейся в Бердске. 18 августа участники поисково спасательного отряда вернутся в Бердск.

13 августа в городе Белом, являющийся побратимом Бердска, стартовал фестиваль военно-патриотической песни, посвященный Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны на Бельской земле.

С 2013 года в Белом накануне Дня памяти воинов-сибиряков проводится молодёжный фестиваль военно-патриотической песни и акция «Свеча памяти», сообщили в администрации Тверской области. Эти события объединяют поисковые отряды, работающие на территории района, представителей сибирских регионов и жителей Белого.

В этом году в фестивале принимают участие автор и исполнитель военной песни, полковник Михаил Калинкин, члены бердского поискового отрядов «Кондор» и ВПК из других регионов России, а также творческие коллективы из города-побратима Бердска.

В завершение фестиваля все участники и зрители зажгут свечи и установят их на братских могилах воинского захоронения на площади К. Маркса в Белом.

С 12 по 14 августа 2018 года в Бельском районе Тверской проходят мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории края.

К памятной дате в Белом построено специализированное модульное хранилище останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций. Решение об этом принято губернатором Игорем Руденей. В 2017 году такое хранилище открыто в Ржеве, на очереди – Зубцовский район.

Сегодня, 14 августа, пройдет богослужение по погибшим в годы Великой Отечественной войны в храме апостолов Петра и Павла, и митинг-реквием на мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское.

Справка

Белый является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал Губернатор Игорь Руденя.

Во время Великой Отечественной войны Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. В районе насчитывается 25 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч советских бойцов. Ежегодно поисковики открывают новые имена погибших защитников Родины.