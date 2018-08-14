КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам
Продам 1-ю
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам

Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска

Единую цену на школьную форму в пределах 3-4 тыс. рублей хочет ввести депутат Госдумы

Мэр Бердска: Жители не должны видеть прелести переполненных мусорных контейнеров

За 11 слитков золота весом 2 кг пойдет под суд музыкант в Новосибирске

Силуанов: увеличивать налоговую нагрузку на металлургию не планирует правительство

Закрыли глаза на долги и подписали акты приемки школ и детсадов коммунальщики Бердска

Погибли на производстве 21 мужчина и 1 женщина за год в Новосибирской области

$3 млрд потеряли богатые россияне после сообщения об изъятии сверхдоходов металлургов

Списанные и сломанные спортивные снаряды установили во дворе дома в Бердске

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска

В городе-побратиме Белом перезахоронены останки 322 бойцов, поднятых во время поисковой экспедиции-2018. Бердчане участвуют в фестивале патриотической песни в память воинов-сибиряков под Тверью.

14.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд Кондор из Бердска

Бердские поисковики каждый год находят останки бойцов

Вчера, 13 августа, останки 322 бойцов торжественно перезахоронили на Петропавловском кладбище в городе Белом Тверской области. Останки бойцов подняли из земли в ходе Вахты Памяти-2018. В их числе останки пяти солдат, найденные поисковиками бердского отряда «Кондор». На протяжении 17 лет бердские поисковики из «Кондора» участвуют в экспедициях  на тверской земле.

— В эту Вахту Памяти поисковый отряд «Кондор» поднял останки 5 бойцов. В экспедиции этого года участвовали 30 школьников и студентов Бердска, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора городского отдела по делам молодежи Зоя Гусельникова.

Она отметила, что в этом году идентифицировать останки бойцов не получилось. За 17 лет поисковый отряд «Кондор» поднял на поверхность около 200 останков воинов. Мемориал Славы воинам-сибирякам 6-го сибирского добровольческого стрелкового корпуса установлен в деревне Плоское, где захоронено 12,5 тыс. бойцов.

В ожесточенных боях Великой Отечественной войны под городом Белым сложили головы десятки тысяч солдат и офицеров, в том числе воины-сибиряки Сибирской дивизии, формировавшейся в Бердске. 18 августа участники поисково спасательного отряда вернутся в Бердск.

13 августа в городе Белом, являющийся побратимом Бердска, стартовал фестиваль военно-патриотической песни, посвященный Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны на Бельской земле.

С 2013 года в Белом накануне Дня памяти воинов-сибиряков проводится молодёжный фестиваль военно-патриотической песни и акция «Свеча памяти», сообщили в администрации Тверской области. Эти события объединяют поисковые отряды, работающие на территории района, представителей сибирских регионов и жителей Белого.

В этом году в фестивале принимают участие автор и исполнитель военной песни, полковник Михаил Калинкин, члены бердского поискового отрядов «Кондор» и ВПК из других регионов России, а также творческие коллективы из города-побратима Бердска.

В завершение фестиваля все участники и зрители зажгут свечи и установят их на братских могилах воинского захоронения на площади К. Маркса в Белом.

С 12 по 14 августа 2018 года в Бельском районе Тверской проходят мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории края.

К памятной дате в Белом построено специализированное модульное хранилище останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций. Решение об этом принято губернатором Игорем Руденей. В 2017 году такое хранилище открыто в Ржеве, на очереди – Зубцовский район.

Сегодня, 14 августа, пройдет богослужение по погибшим в годы Великой Отечественной войны в храме апостолов Петра и Павла,  и митинг-реквием на мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское.

Справка

Белый является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал Губернатор Игорь Руденя.

Во время Великой Отечественной войны Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. В районе насчитывается 25 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч советских бойцов. Ежегодно поисковики открывают новые имена погибших защитников Родины.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам Дорожные знаки на аварийно-опасном перекрёстке в Бердске противоречат друг другу Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика