Ради пикета у памятника Ленину изменили время акции против пенсионной реформы коммунисты в Бердске

Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам
Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска
Единую цену на школьную форму в пределах 3-4 тыс. рублей хочет ввести депутат Госдумы
Мэр Бердска: Жители не должны видеть прелести переполненных мусорных контейнеров
За 11 слитков золота весом 2 кг пойдет под суд музыкант в Новосибирске
Силуанов: увеличивать налоговую нагрузку на металлургию не планирует правительство
Закрыли глаза на долги и подписали акты приемки школ и детсадов коммунальщики Бердска
Погибли на производстве 21 мужчина и 1 женщина за год в Новосибирской области
$3 млрд потеряли богатые россияне после сообщения об изъятии сверхдоходов металлургов
Списанные и сломанные спортивные снаряды установили во дворе дома в Бердске
Как же меня прикалывает словосочетание «согласованный митинг».
Типа:
— Дядя правитель, можно мы тут соберемся и немножко тобой повозмущаемся?
— Ну ладно, только немножко.)
тут не митинг, тут штурм нужен…))
3 2
Ну дык, этот сотворённый ПЖиВ закон о митингах, на прямую противоречит 31 статье Конституции, но, всем плевать, негоже холопам мнения своего иметь, да ещё и митинговать на видных местах, вон, идите в лесу на опушке митингуйте сколько влезет.
3 2
Пенсионеры из КПРФ митингуют против увеличения своих пенсий..
Да они бузят просто ради бузы
1 1
«Шо? Опять? Выыыыгнали?» (С)
Походу где-то кто-то готовит сообщение по телеграфу: «Центробалт. Дыбенко. Высылай устав» —-???
0 2