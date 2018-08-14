КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам
Продам 1-ю
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам

Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска

Единую цену на школьную форму в пределах 3-4 тыс. рублей хочет ввести депутат Госдумы

Мэр Бердска: Жители не должны видеть прелести переполненных мусорных контейнеров

За 11 слитков золота весом 2 кг пойдет под суд музыкант в Новосибирске

Силуанов: увеличивать налоговую нагрузку на металлургию не планирует правительство

Закрыли глаза на долги и подписали акты приемки школ и детсадов коммунальщики Бердска

Погибли на производстве 21 мужчина и 1 женщина за год в Новосибирской области

$3 млрд потеряли богатые россияне после сообщения об изъятии сверхдоходов металлургов

Списанные и сломанные спортивные снаряды установили во дворе дома в Бердске

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Ради пикета у памятника Ленину изменили время акции против пенсионной реформы коммунисты в Бердске

Организаторы надеются, что в мэрии не откажут им третий раз протестовать против пенсионного возраста у статуи вождя в центре города.

14.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марина Волкова 4 коммент.

Ради пикета у памятника Ленину изменили время акции против пенсионной реформы коммунисты в Бердске

местная ячейка партии коммунистов проведет третий пикет против повышения пенсионного возраста

Первый секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 августа, что члены местной ячейки партии КПРФ приняли решение изменить время проведения пикета против пенсионной реформы, чтобы провести его возле памятника Ленину.

-Мы подали заявку сегодня на проведение пикета вместо 12-ти на 16 часов дня. Место проведения пикета оставили то же — площадка возле памятника Ленину. Надеюсь в администрации не вспомнят о каком-нибудь мероприятии, которое нужно провести в это время на месте планируемого пикета, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Бессонов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что чиновники бердской мэрии дважды отказывали коммунистам Бердска провести пикет против пенсионной реформы у памятника Ленину. Причина последнего отказа — проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на площадке возле памятника Ленину во время запланированного пикета против пенсионной реформы.

17 августа состоится третья акция протеста против повышения пенсионного возраста местной ячейки КПРФ, но пока не определено место. Власть предлагает протестующим собираться либо у кинотеатра «Орион» или у памятника партизанам в городском парке.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам Дорожные знаки на аварийно-опасном перекрёстке в Бердске противоречат друг другу Останки 5 бойцов поднял в Тверской области поисковый отряд «Кондор» из Бердска

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Как же меня прикалывает словосочетание «согласованный митинг».
    Типа:
    — Дядя правитель, можно мы тут соберемся и немножко тобой повозмущаемся?
    — Ну ладно, только немножко.)
    тут не митинг, тут штурм нужен…))

    Thumb up 3 Thumb down 2

    • Поросёнок Пётр

      Ну дык, этот сотворённый ПЖиВ закон о митингах, на прямую противоречит 31 статье Конституции, но, всем плевать, негоже холопам мнения своего иметь, да ещё и митинговать на видных местах, вон, идите в лесу на опушке митингуйте сколько влезет. ;)

      Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Аноним

    Пенсионеры из КПРФ митингуют против увеличения своих пенсий..
    Да они бузят просто ради бузы =)

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Гость

    «Шо? Опять? Выыыыгнали?» (С) :-D :-D :-D
    Походу где-то кто-то готовит сообщение по телеграфу: «Центробалт. Дыбенко. Высылай устав» —-??? =-O =-O =-O

    Thumb up 0 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика