Ради пикета у памятника Ленину изменили время акции против пенсионной реформы коммунисты в Бердске

Первый секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 августа, что члены местной ячейки партии КПРФ приняли решение изменить время проведения пикета против пенсионной реформы, чтобы провести его возле памятника Ленину.

-Мы подали заявку сегодня на проведение пикета вместо 12-ти на 16 часов дня. Место проведения пикета оставили то же — площадка возле памятника Ленину. Надеюсь в администрации не вспомнят о каком-нибудь мероприятии, которое нужно провести в это время на месте планируемого пикета, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Бессонов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что чиновники бердской мэрии дважды отказывали коммунистам Бердска провести пикет против пенсионной реформы у памятника Ленину. Причина последнего отказа — проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на площадке возле памятника Ленину во время запланированного пикета против пенсионной реформы.

17 августа состоится третья акция протеста против повышения пенсионного возраста местной ячейки КПРФ, но пока не определено место. Власть предлагает протестующим собираться либо у кинотеатра «Орион» или у памятника партизанам в городском парке.