Списанные и сломанные спортивные снаряды установили во дворе дома в Бердске

За красочной площадкой двора дома №1 микрорайона Северный появилась новая площадка для детских игр. Житель дома Сергей Комаров поделился мнением о площадке, установленной во дворе дома.

— Вот такую «новую» детскую площадку построили во дворе дома. Не ясными остались мотивы строителей. Казалось бы, благородное дело, построить площадку для детей, однако при ближайшем рассмотрении оказалось что на «новой» детской качели можно запросто порвать штаны, а в баскетбол можно играть без кольца. Ощущение, что эти снаряды привезли с ближайшей свалки. Один вопрос, зачем? — интересуется Сергей Комаров.

Старшая участка управляющей компании «Жилкомсервис» Ирина Шкрабань, в чьем ведении находятся работы по установке новой детской площадки у дома №1 в микрорайоне Северном, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что усилиями старшего по дому спортивный инвентарь от дома №20 перенесли и установили возле дома №1.

— Работы еще не окончены. 31 августа мы сдадим этот объект полностью, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Игоревна.

Переживать жителям первого дома не стоит, в управляющей компании уверили, что рвать штаны, качаясь на детской качели, в скором времени не придется.