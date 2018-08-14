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Списанные и сломанные спортивные снаряды установили во дворе дома в Бердске

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Списанные и сломанные спортивные снаряды установили во дворе дома в Бердске

В Северном микрорайоне появилась новая спортплощадка — с вышедшим из строя инвентарем. Жители сомневаются, что площадка принесет пользу. УК обещает все исправить до конца августа.

14.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Сергей Комаров Один комментарий

Списанные и сломанные спортивные снаряды установили во дворе дома в Бердске

Старый спортинвентарь перенесли с соседнего двора

За красочной площадкой двора дома №1 микрорайона Северный появилась новая площадка для детских игр. Житель дома Сергей Комаров поделился мнением о площадке, установленной во дворе дома.

— Вот такую «новую» детскую площадку построили во дворе дома. Не ясными остались мотивы строителей. Казалось бы, благородное дело, построить площадку для детей, однако при ближайшем рассмотрении оказалось что на «новой» детской качели можно запросто порвать штаны, а в баскетбол можно играть без кольца. Ощущение, что эти снаряды привезли с ближайшей свалки. Один вопрос, зачем? — интересуется Сергей Комаров.

Старшая участка управляющей компании «Жилкомсервис» Ирина Шкрабань, в чьем ведении находятся работы по установке новой детской площадки у дома №1 в микрорайоне Северном, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что усилиями старшего по дому спортивный инвентарь от дома №20 перенесли и установили возле дома №1.

— Работы еще не окончены. 31 августа мы сдадим этот объект полностью, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Игоревна.
Переживать жителям первого дома не стоит, в управляющей компании уверили, что рвать штаны, качаясь на детской качели, в скором времени не придется.

 


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(1) Комментарий

  1. Дмитрий_У

    Спасибо Валере, старшему по дому.
    Слежу за ходом строительства, уверен, что все доведут до ума.

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