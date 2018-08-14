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От стресса чаще умирают мужчины

Сердечные приступы и инсульты происходят по той причине, что их организм вырабатывает мало молекул, помогающих расширять сосуды.

14.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

От стресса чаще умирают мужчины

Берегите мужчин

Клеточный стресс сильнее влияет на мужчин и чаще вызывает у них сердечные приступы и инсульты по той причине, что их организм вырабатывает мало молекул, помогающих расширять сосуды. Об этом пишут биологи в журнале Bioscience Reports, передает РИА Новости.

«Недавно мы обнаружили, что концентрация молекул BH4, «помощников» фермента, производящего молекулы моноокиси азота, была заметно выше в организме самок крыс, страдавших от высокого давления, но не самцов. Теперь мы поняли, с чем это связано и как от этого можно избавиться», — рассказывает Дженнифер Салливэн (Jennifer Sullivan) из Университета Огасты (США).

Моноокись азота, как сегодня считают ученые, дирижирует множеством процессов в нашем организме, в том числе расширением и сужением сосудов, старением, и благотворно влияет на многие другие системы организма. Ввод в организм большого количества веществ, содержащих в себе нитраты и другие соединения азота, в некоторых случаях, как показывают опыты, может даже замедлять старение тела и увеличивать продолжительность жизни.

Ученые достаточно давно пытаются понять, какую роль это вещество и производящие его ферменты могут играть в том, что мужчины чаще умирают от проблем с сердцем и страдают от более высокого давления на протяжении почти всей своей жизни, чем женщины.

Год назад Салливэн и ее коллеги показали, что это действительно так, экспериментируя на крысах, склонных к развитию гипертонии. Наблюдения за ними показали, что их организм действительно вырабатывает меньше молекул NO и хуже реагирует на резкие повышения давления, производя меньше ферментов, связанных со сборкой моноокиси азота.

Ее команда попыталась выяснить, почему это так, наблюдая за активностью различных генов и белков в клетках почек, отвечающих за производство большей части молекул NO в организме людей и других млекопитающих.

Как показали эти наблюдения, скорость сборки моноокиси азота зависела от того, как много «помощников» ферментов, так называемых молекул BH4, присутствовало внутри клеток почек. Их концентрация, в свою очередь, зависела от того, как много оксидантов было в организме — в их присутствии BH4 превращается в вещество BH2, не способное ускорять реакцию образования молекул NO.

Получив подобные результаты, ученые проверили, что произойдет, если добавить мощный антиоксидант в воду, которую пьют самцы. Буквально через несколько дней концентрация BH4 в клетках их почек заметно выросла. В результате этого давление в сосудах самцов снизилось до тех же значений, что и у самок, и оставалось низким до тех пор, пока ученые не свернули эксперимент.

Что интересно, аналогичного результата можно было добиться, напрямую вводя в организм дополнительные порции BH4. Он сегодня продается в аптеках в качестве лекарства для борьбы с избытком фенилаланина и ряда других метаболических расстройств.

Почему это происходит, ученые пока не знают. При этом они предполагают, что эти различия связаны с тем, что организм самцов и самок неодинаково реагирует на так называемый клеточный стресс, один из главных источников оксидантов в клетках людей и животных. Изучение генов, связанных с реакцией на этот стресс, поможет понять, почему это так, и защитить мужчин от подобных проблем.

 


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