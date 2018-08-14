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За 11 слитков золота весом 2 кг пойдет под суд музыкант в Новосибирске

Незаконно приобретенный драгоценный металл, который он хранил в помещении ООО «Золото Сибири», оценили в 6 млн рублей.

14.08.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев

За 11 слитков золота весом 2 кг пойдет под суд музыкант в Новосибирске

Слитки золота

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном хранении 2 кг золота, сообщили в областной прокуратуре.

Зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего музыканта из Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (незаконные сделка с драгоценным металлом и хранение драгоценного металла, совершенные в особо крупном размере).

Дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области.

По версии следствия, мужчина в нарушение установленных действующим федеральным законодательством правил 17 и 20 апреля 2018 года приобрел у неустановленного лица и хранил в помещении ООО «Золото Сибири» 11 слитков сплава драгоценного металла (золота) массой свыше 2 кг общей стоимостью почти 6 млн рублей.

В ходе проведения оперативного мероприятия у обвиняемого изъяты все обнаруженные слитки золота.

-По законодательству на территории Российской Федерации запрещен свободный оборот драгоценных металлов, в том числе не подлежат скупке драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления, — рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд Новосибирска.


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