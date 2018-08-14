Лидером по ремонту дорог по президентскому проекту в регионе назвали Бердск

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский 11 августа на месте проконтролировал дорожные работы на ул. Геодезической в Оби. Здесь в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют дорогу протяженностью 1,2 км до новой школы.

Анатолий Костылевский напомнил, что объект был включен в проект «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год внепланово. «Мы совместно с администрацией города Оби приняли решение перенести ремонт участка дороги по ул. Геодезической на более ранний срок, чем это было запланировано, и включили его в программу этого года, – отметил врио министра. – Дорога обеспечит проезд к новому зданию школы, которая откроется в п. Геодезия этой осенью. Учебное заведение рассчитано на 825 мест. По отремонтированному участку пройдет школьный автобусный маршрут, также предусмотрены новые пешеходные дорожки, оборудованные по современным стандартам».

Участок дороги на ул. Геодезической (от школы № 2 до ул. Большая) протяженностью 1,2 км готов к вводу на 60%. Уже полностью подготовлено основание проезжей части и пешеходной дорожки под укладку асфальтобетона, установлена половина опор уличного освещения и 100% бортового камня, нарезаны кюветы, начато благоустройство. В ближайшее время на объекте будет выполнено асфальтирование, а также заменены остановочный павильон и дорожные знаки. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки. Общая стоимость работ – 42,4 млн рублей. Подрядчики обещают сдать дорогу досрочно – уже к началу учебного года.

Анатолий Костылевский также сообщил, что общее выполнение приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской агломерации сегодня составляет 75%. В лидерах – Бердск и Новосибирск, также высокими темпами работы идут на дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении ГКУ НСО ТУАД.

Для справки

В Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на реализацию проекта из федерального, областного и местного бюджетов направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах на автодорогах регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово.